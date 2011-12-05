《Saft专栏》新兴市场的危险诱惑

位于上海的一家证券营业部内一位投资者在看电子行情屏幕。

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/程琳

路透12月1日电---对一个投资人而言,新兴市场或许正是最危险的东西--一个容易理解但是最终代价太贵的题材.新兴市场股市过去一年遭遇凄惨,不但大跌,而且大多数都是被发达国家的消息拖累,因为对欧元区及美国债务问题的疑虑,打压了所有信心.

摩根士丹利资本国际(MSCI)新兴市场股指过去一年下跌约17%,而美股标准普尔500指数则上涨3%.金砖国家股市--巴西、俄罗斯、印度及中国--表现甚至更差,过去一年跌幅超过20%.这些股市甚至输给欧元区,欧元区股市只下跌约14%.

对新兴市场投资人来说,这想必是十分苦涩的讽刺,许多人正是因为被新兴市场与成熟市场的不同之处所吸引,而投资新兴市场的.

新兴市场的推销卖点非常明确、清晰且容易理解;发展前景较佳,带动更好的成长率,而且完全没有庞大的债务负担.说到底,新兴市场人口勤於存钱、生产力高、还有未来增加消费的庞大潜力,谁会不想来分一杯羹呢?这些条件让新兴市场有机会以新的方式取得成长,也就是透过国内消费,而不是以低成本生产及出口商品到已经饱和的欧美市场.

这种看法不只是理财顾问会向客户推销,客户也会反过头来向顾问洗脑.

这套理论十分诱人,但话说回来,当年的网络股也是一样诱人.

到最後,网络股真的是个"传奇",因为它包含了许多别具创意的破坏冲击,还有大量价格高得离谱的首度公开发行(IPO).

"一旦投资人脑子里有了一个想法,就很难把它赶走,"法国兴业银行分析师Albert Edwards在一份客户报告中写道.

"我发现问题在於,投资人非常希望相信那套新兴市场及金砖国家的成长题材,因为他们其他的选择少得可怜.新兴市场成长性高人一等的那套说法,全然是看似合理但完全是误导他人.投资新兴市场重要的是看估值,而不是成长性较优的题材.而新兴市场股票决不会相对便宜."

前景光明带来估值上涨

在很多年里,新兴市场股票总是比发达国家的要便宜,但现在情况已经不同.

大约2007年以前,无论是看市帐率还是预估市盈率,新兴市场估值都相对较低,而到2007年,新兴与发达市场间的这一差距开始缩小,至少部分是由於投资者相信了一个说法,即新兴市场不会受发达经济体增长放缓影响.目前,新兴市场股票还是稍微便宜一些,但已不复10年前的低价水平.

当然,也可能是因为这个说法符合实情,因此投资者愿意为新兴市场的靓丽增长前景掏腰包,同时出於公司治理、流动性和汇率风险等多种理由,又对这些股票的估值略微保持些折让.

此外,由於发达市场的很多投资者对新兴市场曝险不高,故一些人认为,市场资本化程度远低於发达市场的新兴市场估值应当不便宜才对.换言之,若每个人都把一小部分资产转移到新兴市场,那麽估值还将继续上升.

如果经济增长就是我们买入新兴市场资产的理由,那我们同样有担心的理由,因为巴西、印度和中国已经显露经济增长大幅放缓的迹象.

中国经济放缓的强烈信号尤其令人忧虑.若该国经济增长低迷,就会打击市场估值,并对其它新兴市场造成广泛影响.

周四公布的两份调查显示,中国制造业活动在11月呈收缩状态,因国内外需求均出现下滑.同时,中国2008年来首次调降银行存款准备金率,以降低贷款成本并增加可贷资金.所谓不受影响也不过如此.

所有这些都表明,尽管未来新兴市场或因内需升温而前景光明,但目前它们还是在以欧美需求撬动经济成长,风险仍然较高.

最简单的建议就是最好的建议,过去常常如此,现在也许亦然.在新兴市场建立一些敞口,进行包括债券在内的多元化投资,不要只看每天的走势,并且无论你做什麽,都不要孤注一掷.(完)