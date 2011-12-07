《Saft专栏》"默科齐"有令：不得再有损失

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 肖群英/蔡美珍

路透12月6日电---这就是"默科齐计划"--不得再有损失.德国总理默克尔和法国总统萨科齐周一公布了又一份拯救欧元的"最终"计划,这次两人呼吁在欧盟条约中纳入新规,以确保成员国维持财政纪律,并且不出所料的要求欧盟首脑每月聚首一次,简直像是试图介绍生意给承办会议活动公司,以此来重振欧洲.

也许最重要的是,两人同意废弃先前让民间债权人在今後全部救援行动中分担亏损的协议.希腊债券持有人仍会面临50%的减计,但就此打住,从今往後,欧洲债务损失都将全部由纳税人承担.

当然,未来援助行动还是有(极小的)可能让银行及其他欧洲公债持有人共担损失,但鉴於这次希腊经验所引发的强烈不满,最好别抱什麽期望.这个政策大转变可谓明智,但同时也是莽撞又令人深感绝望.

说它明智,是因为希腊债务减计和随後意大利公债大跌之间存在直接的因果关系.投资者能想像到未来的情景,当他们看到将来自己毫无保障时,意大利公债(以及其它公债)自然而然就成了有毒资产.

"这是一个可怕的错误,"欧洲央行(ECB)管理委员会委员欧菲尼德斯周一表示,"通过强行对某国公债进行减计,我们已引发国际市场对欧元区所有国家公债的担忧,这是我们遭遇危机的重要原因之一."

公债遭抛售,使意大利垮台几乎变成自我应验的危机,因债券利率越高,意大利的偿付能力就会变得越低.当危机蔓延至比利时和法国债市,而某些德国公债价位已经不太合理,只能视为投资人预期德债将以新德国马克计价时,到了这个地步,政策调整也就不可避免了.

不过,由民间部门分担债券亏损的构想一旦传了开来,就很难把它压下.倘若国际货币基金组织(IMF)成为欧洲援助行动的融资工具,IMF将会希望拥有优先债权人地位.到时候,美国总统奥巴马很难向国内纳税人解释为何要他们掏钱来让投资者全身而退,就像默克尔很难向德国民众交代一样.

也许欧洲央行(ECB)愿意为援助行动提供资金,并与投资者不分偿债先後,不过,或许欧洲央行也会希望先获得增资.

总要有人付钱

这个政策大转弯也是莽撞之举,因为让所有援救负担由公共资金买单,默克尔与萨克齐作到的只是更加凸显欧洲财务状况多麽脆弱.

根据报导,标准普尔将警告所有欧元区17个国家,它们未来三个月有评等遭降的危险.这完全合理,因为如果要让民间债权人免於分担亏损,这只会增加较高评等国家的负担,这些国家现在将要承担更多亏损,而这可能终究又会害到它们所支援的弱国.

另一个失之鲁莽的理由在於,这种政策逆转只会让既有的一个不成文政策更加制度化,这个政策就是银行业者不会被迫吞下它们所作所为的後果.虽然欧洲开始采取行动,迫使各国不得过度举债,这是件好事,但它们已经创造出来并给予支撑的银行体系,将找出其他承作浮滥贷款的管道.一个不会让人亏损的债券市场是不合理的.下一个危机始于此处.

最後,这个作法令人深感绝望,因为现在我们只能在两个可能结果之间选择;一个是欧元灾难式瓦解,另一个是民主性不足的政策制定.由於德国、奥地利、及芬兰对出手援救的可能性深恶痛绝,条约修改提议似乎不太可能会交由各国进行民意表决.对於那些接受条约最新修改的国家而言,这代表实质丧失一部分主权,这实在不是全面参与性民主应该出现的事.

不过话说回来,如果让欧元的命运交由民主机制决定,只要提案遭到否决,就可以轻易导致欧元失序瓦解,这将是极为悲惨的结果.

要援救行为草率的投资人,实在难以让人支持,而在缺乏充分民意参与之下,进行政府重大改变,更难令人苟同.不过,现在要想出别的选择,或许是难上加难.(完)

--译文审校 田建华/程琳

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