《Saft专栏》别害怕消灭过量负债

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 蔡美珍
路透12月8日电---对一个债务泡沫破灭的经济体,要如何予以拯救而不必历经大量债务违约或经济失落10年呢?以目前所看到的迹象来看,答案是:不必救了.
欧洲和美国都已经无所不用其极,只为了设法处理民间及政府举债过度问题,同时又不会引发违约,冀望一切能够维持正常运作的假象,只要时间够久,就能让经济成长及通货膨胀来解决债务问题.
美国的作法,就是援救银行业,同时利用各种不同的新型杠杆方式,设法让房市及证券价格维持高於银行业者的持有成本.欧洲的作法则是,一方面削减政府支出,同时拒绝承认将希腊债务减记50%算是违约.另外,欧洲还透过欧洲央行提供贷款或是买债,让银行及国家政府持续依靠人工维生系统存活.
如果你想知道敷衍拖延战术在处理巨额偿债问题上的成效如何,只要看看日本就行,日本就是自己一手造成经济零成长10年的元祖受灾户.在日本,实质破产的企业及银行也硬是被撑着,而且同样的,日本主张在不必重整债务情况下整顿财政的作法,换来了悲惨的成果.最大的特色就是少得可怜的经济成长率,以及不时可能重回衰退的危险.
那麽,这股对消灭债务的恐惧究竟从何而来?部分是因为,如果债务违约或债务赦免,谁将会大失血是清清楚楚的,不像透过通货膨胀进行软性违约那样.不论从政治层面或实际可行性而言,要对一个过度杠杆的金融体系按下重设钮并非易事.而且在欧洲,如果大规模债务违约,损失惨重的输家将集中在欧洲北部,银行及国家政府将受创,而欧洲南部的民间及政府举债方则会占到便宜.
另外,传统经济学的主流派别,并未考虑到债务与不稳定性在资本主义经济所扮演的重要角色,这也让问题更加恶化.在这类主流派别看来,某人的债务,就是另一个人的财富,因此债务本身被视为无关紧要.这种看法是基於一种天真的模式,在这个模式下,存钱储蓄的人把钱借给举债的人,才创造出债务.
但在真实世界里并不是这样运作,基本上,当银行决定提供贷款时,它们就创造出资金,银行只会在事後再去找准备金.同样,那种思考模式,也无法反映出证券化及投资杠杆创造资金,推动价格及经济成长的运作方式.
处境不妙
由於民间债权人已经达到极限,且正设法偿债,我们现在正处於一种困境,光是向银行提供低廉资金,也无法刺激举债或经济成长.偏偏欧洲要求银行增资的计划又来弄巧成拙,美国很可能也会采取类似的动作.这只会迫使许多银行在同一时间急着卖掉贷款和其它资产,打压市场价格,并让那些无法靠好心央行融资的小老百姓,更难取得融资.
"要脱离债务造成的危机,方法就是勾销那些一开始就不应该提供的债务,"拥有独特见解的澳洲经济学家Steve Keen在与新经济思维研究所对谈时说道.(here)
"你可以用破产的缓慢折磨方式,要不然也可以用债务中止的方式快速进行.基本上金融业要为创造这些债务负起责任--当初根本就不应该提供.如果我们继续支付这些不该产生的债务,我们将面临一段极为漫长的缓慢减债折磨."
Keen赞成采取某种改良版的债务赦免,发钱给每个人,强制那些背债的人拿这笔钱去还债.理论上,这种债务货币化也可以应用於主权债务,不过这不在Keen的计划内.
当然,光是印钞票,绝对无法防止再度形成泡沫,事实上,这可能会引诱民众过度举债,期望靠下次债务赦免解救.
对於这种现象,你就需要对金融体系实施强力控管,防止金融业提供过多杠杆.这或许刚好能够协助控制国家的过度举债,因为金融体系对主权债的盲目信心,就是眼前这场危机的一大主因.
进行一次精心控制的债务赦免,应该会胜过另外两种可能选择:一个是市场造成的举债冻结,伴随着货币危机,另一个则是像日本那样的长年经济停滞惨状.(完)
--译文审校 程琳
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。