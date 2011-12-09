《Saft专栏》别害怕消灭过量负债

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍

路透12月8日电---对一个债务泡沫破灭的经济体,要如何予以拯救而不必历经大量债务违约或经济失落10年呢?以目前所看到的迹象来看,答案是:不必救了.

欧洲和美国都已经无所不用其极,只为了设法处理民间及政府举债过度问题,同时又不会引发违约,冀望一切能够维持正常运作的假象,只要时间够久,就能让经济成长及通货膨胀来解决债务问题.

美国的作法,就是援救银行业,同时利用各种不同的新型杠杆方式,设法让房市及证券价格维持高於银行业者的持有成本.欧洲的作法则是,一方面削减政府支出,同时拒绝承认将希腊债务减记50%算是违约.另外,欧洲还透过欧洲央行提供贷款或是买债,让银行及国家政府持续依靠人工维生系统存活.

如果你想知道敷衍拖延战术在处理巨额偿债问题上的成效如何,只要看看日本就行,日本就是自己一手造成经济零成长10年的元祖受灾户.在日本,实质破产的企业及银行也硬是被撑着,而且同样的,日本主张在不必重整债务情况下整顿财政的作法,换来了悲惨的成果.最大的特色就是少得可怜的经济成长率,以及不时可能重回衰退的危险.

那麽,这股对消灭债务的恐惧究竟从何而来?部分是因为,如果债务违约或债务赦免,谁将会大失血是清清楚楚的,不像透过通货膨胀进行软性违约那样.不论从政治层面或实际可行性而言,要对一个过度杠杆的金融体系按下重设钮并非易事.而且在欧洲,如果大规模债务违约,损失惨重的输家将集中在欧洲北部,银行及国家政府将受创,而欧洲南部的民间及政府举债方则会占到便宜.

另外,传统经济学的主流派别,并未考虑到债务与不稳定性在资本主义经济所扮演的重要角色,这也让问题更加恶化.在这类主流派别看来,某人的债务,就是另一个人的财富,因此债务本身被视为无关紧要.这种看法是基於一种天真的模式,在这个模式下,存钱储蓄的人把钱借给举债的人,才创造出债务.

但在真实世界里并不是这样运作,基本上,当银行决定提供贷款时,它们就创造出资金,银行只会在事後再去找准备金.同样,那种思考模式,也无法反映出证券化及投资杠杆创造资金,推动价格及经济成长的运作方式.

处境不妙

由於民间债权人已经达到极限,且正设法偿债,我们现在正处於一种困境,光是向银行提供低廉资金,也无法刺激举债或经济成长.偏偏欧洲要求银行增资的计划又来弄巧成拙,美国很可能也会采取类似的动作.这只会迫使许多银行在同一时间急着卖掉贷款和其它资产,打压市场价格,并让那些无法靠好心央行融资的小老百姓,更难取得融资.

"要脱离债务造成的危机,方法就是勾销那些一开始就不应该提供的债务,"拥有独特见解的澳洲经济学家Steve Keen在与新经济思维研究所对谈时说道.(here)

"你可以用破产的缓慢折磨方式,要不然也可以用债务中止的方式快速进行.基本上金融业要为创造这些债务负起责任--当初根本就不应该提供.如果我们继续支付这些不该产生的债务,我们将面临一段极为漫长的缓慢减债折磨."

Keen赞成采取某种改良版的债务赦免,发钱给每个人,强制那些背债的人拿这笔钱去还债.理论上,这种债务货币化也可以应用於主权债务,不过这不在Keen的计划内.

当然,光是印钞票,绝对无法防止再度形成泡沫,事实上,这可能会引诱民众过度举债,期望靠下次债务赦免解救.

对於这种现象,你就需要对金融体系实施强力控管,防止金融业提供过多杠杆.这或许刚好能够协助控制国家的过度举债,因为金融体系对主权债的盲目信心,就是眼前这场危机的一大主因.

进行一次精心控制的债务赦免,应该会胜过另外两种可能选择:一个是市场造成的举债冻结,伴随着货币危机,另一个则是像日本那样的长年经济停滞惨状.(完)