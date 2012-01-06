《Saft专栏》政策与现实之间的角力

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 石冠兰/程琳

路透1月5日电---若要基於基本面进行投资,恐怕找不到比现在还糟的时点.

从负债过多到欧元区拆夥的可能性,现实状况的哪一面都是负面的,就算有积极因素也通常是受极度宽松货币政策这个不稳固的脚手架所支撑.这使得备受牵绊的经济成长和金融市场异常艰困,同时潜在的风险回报也远低於以往熟悉的水准.

"现在看来我们正转变成为肥尾效应(fat tail)越来越严重的世界,近乎成为双峰分配.就好像现在地球有两个月亮而不再是一个,两个月亮都像肿瘤一样在变大,可能威胁金融潮汐、海洋和经济生活,恐将颠覆我们过去半个世纪熟悉的世界,"太平洋投资管理公司(PIMCO)首席投资长葛罗斯在一份给客户的报告中写道,他可能是全球最有影响投资者之一.

也许我们可以原谅葛罗斯有点儿情绪失控;2011年对葛罗斯而言可谓流年不利,他当时断言美国公债因美国联邦储备理事会(美联储,FED)购债力度降低而表现疲弱,这不但被证明是错误的,而且几乎是大错特错.

葛罗斯描述的情景中,极为激进的货币政策正与阻碍成长的强大力量进行搏斗,而潜在结果的机率分配出现了不同寻常的模式.对於人口迁徙与债务问题进行一体直接分析,可得出长期低成长、高失业率及资产价格涨幅有限的结论,而这样的结论尚未将欧洲乱局所带来的通缩及扰乱效应纳入考量.

现在我们可以说是依赖极端政策--从量化宽松政策到欧洲央行提供欧洲银行业无限融资,以此来保住自身或为各自陷入困境的政府提供债务再融资.这些举措虽让金融市场能够继续运作,但也带来了非常高昂的代价.

这些政策恐难让政策走向中道,在失序推进的过程中带来了迥异且极端的风险,若非陷入冰天雪地,就将走入水深火热.在冰的一面,可能出现大规模的不可控债务违约--想想西班牙和意大利的银行挤兑导致接连破产.在火的一面,风险在於政策的确帮助经济成长复苏,但却也引发了通胀失控.这意味着那些有选择能力的人决定退出时,其要面临的不是债务变动,而是货币剧变了.

索罗斯的教训

银行无法融通资金,并且因缺乏潜在回报而不愿承担风险的这种霜寒景像,并非只是央行引导利率至超低水准所造成的结果.退一步说,如果2008年的美国和现今的欧洲领导人愿意解决国内资不抵债银行的问题,那就不需要低利率之类的措施,货币也会在经济中加速流通.

这种种景况与着名对冲基金投资人索罗斯的金融市场反射性(reflexivity)理论并无太大区别,其理论本质上就是讲人们借他人行为之利采取的一些举动,会不时扰乱市场平衡,例如继续押注价值已经上升的股票或资产.

索罗斯相信,隔一段时间这种不均衡的情况就会出现,但我认为,现在我们处於失衡状态的时间更久了.在这种失衡局面中,决策者拼命与现实的力量作对抗,而我们就站在一旁设法琢磨该支持哪一边.

在索罗斯那次有名的英镑狙击战中,英国当局很快就弃械投降,导致英镑脱离欧洲汇率架构.尽管据传英国花费420亿美元来支持英镑,并宣示将暂时上调利率至15%,但很快就大势底定,伤害已经造成,也有人获利入袋.

这场战役延续多年至今,各国央行采取各项措施的规模也日渐增大.後果就是,当局最终弃守时,产生的爆炸性结果也会相当激烈.

当然,政策可能会奏效,我们可能会得到一些平和而有控制的通胀,使银行能够绝地逢生,同时又能略微减轻债务人的负担,但此一结果所带来的报酬,恐无法与上述极端风险相匹配.

需要关注的关键因素将是各国央行受到的政治约束,包括来自今年即将展开的法国、美国总统大选,以及德国或希腊等地的政局变动.每一场战役都会有结束的一天.(完)

--译文审校 张明钧

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