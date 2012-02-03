《Saft专栏》透明的美联储 一目了然的自相矛盾

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Jim Saft 编译 郑茵/张明钧

路透2月2日电---美联储有点像是一名飞机驾驶员,透过机内广播告诉机舱人员,飞机无法到达预定目的地,但在采取紧急措施之前飞机还得滑行一段时间.

上周美联储在货币政策的设定和沟通上作出了一系列改变,首先明确表示2%为长期通胀目标,其次公布了利率预估以及决策参与者对於升息时机的预估.这些举措应该是会提高货币政策透明度,而一些研究表明,这可以产生一些更好的结果.

这是值得称道的,而且从长期来看也许真就是这样,但当前环境下,这可能只是让央行的工作变得更加困难.这是因为,那些好用的货币政策工具显然都已经用上了,剩下的工具都是比较不熟悉的,有可能用起来效果不彰而且风险更大.

首先,美联储认为,合理适用目前超低利率的经济情势将维持到2014年末,比原先设想的延长了18个月,这显然是美联储承认,它在刺激经济持续稳健复苏方面碰到困难.

"美联储的新政策是一种孤注一掷的做法,并不值得赞颂.联邦公开市场委员会(FOMC)动用了一切传统手段和许多非常规工具,现在基本上已已经无计可施了."基金管理公司Comstock Partners在一份客户报告中写到.

"银行系统有大量超额储备,却不动用;增加更多也不会有什麽太大差别.这就是典型的流动性陷阱,进一步放松银根也没有多少作用.股市走强是因为市场相信经济正在好转,企业获利仍将维持在较高水平.我们认为情况并不会这样,市场面临巨大的下行风险."

讽刺的是,透过美联储新推出的增加透明度举措,反而让人更有理由认为美联储应该更积极地宽松政策.虽然延长预期低利率持续时间算是某种宽松的做法,但基於新公布资讯透露出的美联储思惟内幕,这点宽松就不算很多.在美联储决策官员中间最为普遍的看法是,利率到2014年底仍将维持在0.25%.这与美联储对联邦基金利率4-4.5%的"较长期"预估很难兜得起来.这个"较长期"的指涉意义似乎拉得愈来愈远了.

此外,尽管美联储希望通胀率是2%,但它又说预计未来三年仅会在1.4-2%之间,这不禁让人要问,对於预估水准与央行乐见目标间的差距,美联储到底打算怎麽办?

量化宽松非万灵丹

尽管如此,关於美联储要如何解决这个困境、低迷经济、以及随之而来的高失业率,仍是一场扣人心弦的大戏.这可能是因为美联储下一步显然将是新一轮量化宽松,而这一步将是一团混乱、备受争议、能不能成事也在未定之天.美联储内部对於该烦恼的重点存在许多不同见解,利率走势调查中就有两名决策官员预期今年将会升息.在大选年来临及未来预算政策面临政治僵局之际,要决定发动量化宽松也绝非易事.

此外,一旦利率已经降至极低水准,政策能够达成什麽效果也实在令人怀疑.就像现在的情况,投资人在买进中长期公债时尽管得承担额外风险,但却无法取得更高收益率(殖利率).太平洋投资管理公司(PIMCO)的葛罗斯认为,这可能导致投资人及银行业者决定握有现金而非承担风险.

"当银行将资金存放在美联储隔拆储备时能够取得25个基点的收益时,那他们有什麽诱因买进收益只有20个基点的两年期公债呢?"葛罗斯在致客户报告中表示.

欲浏览葛罗斯报告英文全文,请点选以下网址:(here)

"在公债价格下跌风险多过上涨时,又有什麽诱因能让投资经理、甚至是散户愿意承担买进五年、10年、30年期美国公债的价格风险呢?"

毕竟上涨的可能空间很小,下跌空间却无限大.葛罗斯指出,投资人可能转而选择将资金投入大宗商品及黄金,引发进一步的扭曲.看看不断飙涨的美国农地价格,多少也支持了这样的观点.

令人惊异的是,股市完全处变不惊,坚信货币政策可以让资产价格再膨胀.但这与美联储自己预期将有好几年低通胀及低成长的看法,实在说不通.(完)