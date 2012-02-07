《Saft专栏》留意政策面因素对美国经济复苏的拖累

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Jim Saft 编译 隋芬/程琳
路透2月7日电---美国就业形势好转是几个月来最好的一则消息,它也随之证实了美国制造业回暖所带来的成果.
话虽如此,在经济复苏的三大动力源头--民间活动、公共部门活动与货币政策之中,只有一个会在未来几月成为力量之源,其余二者则很可能只是拖累.
先来听听好消息,1月非农就业报告强劲且超出预期,前几个月数据也获得正向修正,而且最重要的是,数据架构出接近正面趋势的表现.工作时数比就业人口增长更快,意味着一旦雇主重拾信心,就将重启人员招聘.种种迹象几乎可以让人推论出,那些拥有工作的美国民众现在比较有安全感,终於要放手进行推迟了很久的大件物品采购,像是汽车.
这也有点像是暗示泡沫破裂以来不曾有过的场景--自我持续的复苏.
但这套看法的最大问题在於,我们目前的情况远远够不上通常展开复苏三年後的状态.因为这次是一次资产负债表修复型的复苏,最大特色在於清偿债务,而且还被种种政治经济并发症压得喘不过气;当推动过去20年经济成长的伟大火车头--债务扩张--停转之时,也就是这些并发症发作之日.
再来看看美国的货币政策.仔细看过美国联邦储备委员会(美联储,FED)自身提出的预估值後,你会发现,以联储自己预测的经济走势来看,货币政策的宽松程度是不够的.在正常情况下,你会预期将有降息,以美联储的情况来说,则是以量化宽松来达成实质降息效果.但进一步宽松的实现远在未定之天,新一轮数据出炉後甚至更显缥缈.美联储内部对是否应长期维持超低利率存在深重分歧,而一系列表现不错的数据,或许会让进一步宽松的机率更加降低.
虽然不可能去假设,联储按兵不动或甚至收紧政策会是好的举措,但有一件事显而易见:目前的金融市场资产价格是基於预期美联储将继续为行情添薪加柴.
那些习於认定一旦情况变糟,美联储就将出手相救的投资者,假如开始认为情况未必如此的话,或许就会撤离风险资产.因此,和这批就业数据公布之前相比,对於实质经济以及资产价格投射出的虚幻经济而言,货币政策的支撑因素大概都有所降低了.
**财政政策**
人们从这份就业数据得出的普遍结论之一就是,奥巴马连任的可能性因此升高了.这或许不假,但有件事的可能性则没有上升,也就是为财政前景缓慢改善而展开的合作,特别是在未来几个月内.缓慢二字是要特别强调的一点,因为即使在最佳状况下,政府支出和聘雇下滑也都会拖累经济.
以一位央行总裁而言,美联储主席伯南克上周在国会有关大幅削减支出之风险的谈话,算是罕见地直率.
"即便财政决策者致力解决财政可持续性这个迫切问题,他们也应该小心避免不必要的妨碍当前经济复苏."贝南克称,"增长迟滞让经济易受冲击."
美国即将面临的主要冲击之一将来自政府减支,尽管现行法律规定的5,000亿美元减支在2013年前还不会带来影响,但总统竞选期间的舌枪唇剑或许会变得更加极端.这可能让投资者惶恐不安,尤其是海外投资者,许多外国投资人或许并不了解美国国内在这项议题上的对立程度,以及大幅减支的影响会有多严峻.
所以,我们还是要把希望寄托在民间经济身上,然而,尽管近几个月里这方面的情况有所改善,但也仍有重要问题存在.房价依然疲软,而美国止赎程序上的瓶颈虽得到解决,但也意味着我们将感受到本该更早感受到的痛苦.消费者也将深切体认到,他们在景气大好时期拖延了多少本该进行的储蓄,如此一来,消费强势反弹的可能性也就微乎其微.
那来自全球其它地区的影响又如何呢?希腊可能退出欧元区,这对全球增长极为不利,因此驳斥这个可能性的最有力理由,或许就是双方不可能这麽愚蠢.不过就算理智占据上风,美国仍需应对欧元区2012年衰退带来的通缩影响.
美国就业复苏实在太过脆弱,也太容易受外部冲击,让人难以高枕无忧.(完)
--译文审校 蔡美珍
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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