《Saft专栏》奖金战的意义：实现可持续成长

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 程琳

路透2月16日电---奖金战不光是为了维护"公平",或是股东权益;事实或许会证明,产生可持续增长的唯一方式就是改革薪酬文化.

大西洋两岸都因公司高层薪金问题燃起熊熊战火,揭竿而起者多打着自然正义的旗帜,英国政府控股的苏格兰皇家银行(RBS.L)首席执行官Stephen Hester就是因此被迫放弃130万美元奖金.

受到挑战的或许不仅仅是对於公平的定义,甚至也不光是谁在掏钱的问题.看重短期目标并付给高层高薪的文化,在英美企业已经登峰造极,这也许实际上妨碍了能拉动经济走出多年低迷的成长和投资.

Smithers & Co分析师Andrew Smithers在客户报告中写道:"未来10年经济政策面临的最大挑战或许包括,如何在不导致经济衰退的情况下,将公司现金盈余变成赤字."

要想实现财政平衡,同时又享受经济增长,几乎肯定得靠现金充裕、拥有高利润且谨慎投资的公司提供动力.

政府将不得不削减支出,对经济成长构成拖累将只是程度大小的问题,而储蓄率极低、财务状况又很脆弱的家庭没有多少推动经济扩张的余力.

于是只能指望企业,但企业现在的获利和投资状况非常奇怪.

尽管经济衰退摧枯拉朽般席卷而来,所过之处哀鸿遍野,但美国公司现在的获利仍比1929年以来的任何时候都要高.事实上,美国2007-2010年间的情况在历史上可谓空前绝後,当时国内生产总值(GDP)稳步收缩,但公司利润率却在上升.英国也有类似情况,尽管利润率下滑,但并没有产能利润率下滑得那麽严重.英国投资缩减,导致现金大量囤积.

产能利用率下降时,企业倾向於减少投资.部分肯定是因为投资前景变得黯淡,但部分原因也在於公司内部的薪酬文化.奖金在管理层收入中占有极大比重,而奖金常与每股盈余(EPS)或股权回报率(ROE)挂钩.结果就产生短期行为.干嘛要为下一个周期的收益来投资呢?到时候自己又不在位,而现在也不会因此得到回报.从管理者的角度看,更好的做法是用现金回购股票,这会让EPS更好看,但研究显示,对投资者而言,还不如普普通通的股息来得实惠.

**中国崛起和工会地位下降是原因所在?**

换言之,不会在一个位子上呆很久的公司高层们会非常慎重对待中长期投资.事实上将许多高层的奖金目标与高得离谱的股权回报率挂钩,也于事无补.尽管普遍经济范围内的长期ROE均值不到6%,但这一目标通常都定在15%.大家都能高出均值这麽多吗?要想如此,只能是寅吃卯粮,牺牲未来增长以换取眼前利润.

中国崛起和工会地位下降,常被称作是艰难时期利润率上升的另外两个原因,因两者都使工人更难争取到加薪.关於工会的论点,与1950和1960年代劳工权力与公司利润同时下降的事实相悖.而有关受中国影响的论断就更有趣了,尽管这很难解释为何1980年代中国的影响首次被感受到时,公司利润却没大幅上涨.

当然,最大的问题是竞争规则为何突然没了?若利润率很高,肯定将引来资本,从而建立新产能,然後利润率就会相应降到历史正常水准.单看美国公司利润率,会让你不禁以为投资一直非常踊跃呢.

不幸的是,这种情况的前提假设是做决定的人是那些想从长期增长中获利而甘愿冒险的人,而不是只顾眼前,只想着奖金的人.

围绕薪酬问题的争论,需要变成关切中期成长,并为股东利益着想,而不仅是在位高层利益的争论.(完)

--译文审校 白云

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