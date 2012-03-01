《Saft专栏》不再抱怨人民币汇率

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者是路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft; 编译 王洋
路透2月28日电---好像再也没人喜欢挑中国的刺了.不仅20国集团(G20)央行行长和财长会议的官方公报未提及人民币问题,美国财长盖特纳甚至还赞扬了中国.
这较之于以前的峰会简直是天壤之别!彼时彼刻,对人民币汇率遭低估的抱怨,几乎成了固定议题.而今盖特纳在墨西哥城表示:"尽管中国相对属於新秀地位,但我认为中国真正扮演了一个负责任、稳定军心的角色...中国经济的组织和结构在转向内需方面有了巨大改变."
盖特纳还鼓励人民币进一步升值,称这符合中国的利益,不过讲话的总体基调与一两年前明显不同.比起中国蓄意地为中国出口品争取需求,这些日子世人还有更严重的问题要担心.持续发展中的欧元区债务危机是理所当然的焦点,因为欧债危机藏有严重削弱需求的危险,而不只是让需求重分配的较小危害.
当然,对中国的修好待遇,也是因为中国拥有欧元区所需要的--可用来提供救助的资金.更棒的是,中国运用庞大资金的自由空间可算是大得多了.中国周末表态与G20夥伴国站到同一阵线,G20仍然认为,在考虑通过国际货币基金组织(IMF)提供多边救助之前,欧洲首先要强化自身的救助基金规模.
与其吵吵闹闹硬让人民币汇率勉强再升值几个百分点,不如让中国支持可能的全球救助行动,对全世界会更为合算,这话虽不中听,但应该不假.我并不是押注中国定会大规模援助欧元区,不过这种可能性肯定比人民币升值要大.
几乎可以笃定的是,不管美国或其它国家怎麽说,短期内人民币都不会大幅升值.中国的贸易顺差仍然巨大,2011年达到1,470亿美元,但顺差的规模在下降.今年1月,中国出口实际上较上年同期下滑15%,而且去年下半年外汇储备的积累也有限.
这种种发展都让针对人民币的愤怒更加难以汇集力量,也更不可能有所影响.但这不表示人民币兑主要贸易夥伴国货币已不再被低估.人民币仍然是被低估的,而且如果中国生产力增速继续快过全球多数国家的话,低估幅度只会更加扩大.
脆弱市场与废铜烂铁
中国进出口双双下滑,并非毫无影响,而且倘若出现明显的滑坡,将会在全球范围内产生严重的影响.这种风险意味着人民币升值幅度将不会很大.如果情况恶化的话,人民币汇率走势逆转也不足为奇.中国的房地产市场正在快速降温,而房地产市场又与不甚稳固的银行体系密切关连.控制住这些问题,对意大利或美国经济成长的帮助,或许可说是更胜过调整人民币汇率的效果.
中国央行货币政策委员会委员李稻葵周末表示,人民币汇率将是双向浮动的,这将与近些年来人民币汇率缓慢、稳步升值的走势形成鲜明的对比.他对中国证券报表示:"人民币汇率再逐步调整一年至一年半就基本可以趋於稳定,或者说是完全的双向浮动."
自2005年6月来,人民币兑美元汇率已累计上升逾30%.若从2010年6月中国承诺增强人民币汇率弹性算起,兑美元涨幅约为8%.这些都并不是在说人民币已达到真正反映市场的水准,不过目前形成的强烈共识似乎是,人民币不是2012年应该斗争的对象.
看一下这个吧:以美元计2011年美国对华出口的头号商品竟然是废铜烂铁.很难辩称人民币再升值10%会有多大影响.让佛罗里达乏人问津房地产的废铜线更具国际竞争力,也不会重振美国经济.
重振美国经济将是一个漫长而艰难的过程,而就像G20墨西哥城会议不言而喻的讯息,比起争取到合理的人民币汇率,如果得到中国参与全球合作,重振美国经济的成功机率还会高一点.(完)
--译文审校 蔡美珍
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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