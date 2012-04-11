《Saft专栏》瑞士央行的汇率限制愈发难守

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 王丽鑫/田建华

路透4月10日电---对於瑞士和瑞郎,形势越来越棘手.过去一周,市场看不见但难以阻挡的力量两次挑战瑞士央行去年9月为瑞郎汇率设定的限制.

上周四在假期前的清淡交投中,瑞郎兑欧元升穿了瑞士央行设定的上限1.20瑞郎,随後疑有央行干预,瑞郎很快转跌,不过在周末,瑞郎又再次逼近这一限制.

"我们不会接受(欧元)汇率低於1.20.我们决心无限量购买外汇,以守住这一水平,"瑞士央行一发言人称."无限量"意味着很多,不过能否兑现承诺并不取决於瑞士央行创造瑞郎的能力--他们毕竟能够印发钞票,而是取决於其有没有胆量一直这样做,无论这项操作变得多艰难,风险多大.

尽管有人怀疑,突破汇率限制只是一些不在瑞士央行定期付款信用安排(standing-order credit arrangements)之下的银行进行的小规模交易所致,但市场喜欢目标,而且眼前就有一个很大的目标,仍是不争的事实.实际上,问题不是汇率限制怎样被突破,而是市场明知应该止步的时候,为什麽还愿意如此接近.

他们这样做有两个原因,一是次要原因,基本出在瑞士方面,一是主要原因,完全出在欧元区身上.瑞郎升值会导致进口物价下跌,汇率限制就旨在抑制通缩,所以上周有关通胀的消息给了交易商勇气.瑞士3月消费者物价指数(CPI)较2月上升0.6%.

瑞士曾经调转过成本高昂的限市政策,这可能使投资者更激进.目前瑞士央行由乔丹临时执掌,或许对限制汇率也没什麽帮助.

与欧元区命运捆到一起

不过瑞郎强势的根本原因其实是出於对欧元区的担忧;尽管仍在少数,但越来越多的人认为,年关前采取的安抚债市之举还不足够.

上周西班牙首相拉霍伊(Mariano Rajoy)警告称,国家面临"极端困境",或需要国际援助,市场对西班牙达到预算目标能力的质疑随之四起.西班牙10年期公债收益率(殖利率)过去一周上涨约8%,达到5.76%.意大利也处在显微镜之下,近几日融资成本飙升.

尽管瑞士央行是出於国内原因给瑞郎汇率设定了界限,但是这样做却把其自身以及瑞士的命运与欧元区形势捆得更紧了一些.人们想持有瑞郎,部分原因是瑞士经济治理一直较为保守,因而强劲,但最主要原因还是瑞郎胜在不是欧元.

若你是希腊人,你可能担心未来某一时刻你手中的欧元被强迫换成新德拉克马,这样的货币将立刻深幅贬值.这时候,持有瑞郎就比较保险了.如果你是西班牙或意大利人,你会抱有同样的担忧,除非你有很多的钱.

瑞士的所做所为,或许能暂时击退投机客,但却令自身大大暴露在事件风险之下.若恐慌达到一定程度,人们将不在乎上限,也不会相信其能守住.尽管按道理讲瑞士央行应该已经将维护上限时买入的欧元卖出了一部分,并买入了其它货币,但若欧元区情况急转直下,瑞士央行仍将面临巨额亏损.

资金将会潮水般涌入,冲击他们"无限量"的誓言,而瑞士央行也会迟早决定无法继续扞卫瑞郎上限.这种情况不一定会发生,而且也可能根本不会发生.欧债危机已经展现出,一国央行拥有采取行动的权力和自由,是多么重要.

瑞士做法的错误在於,认为央行这样的权力在某种程度上可以包治百病.央行和我们一样,也是被事件绑架的,若他们假装不是,其结果将更甚.(完)