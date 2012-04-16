《Saft专栏》资产配置即将出现全新大转移?

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 程琳
路透4月12日电---多年来投资者从股市转战债市的状况或许不久就要掉转方向.
随着利率由两位数高位降到只能换杯可乐的样子,债市已整整走过30年牛市,这或许是债市史上最辉煌的牛市纪录.相较之下,多数股市投资者10年来几乎颗粒无收,除了投资收益差劲外,让股市多头更难受的是市场接二连三经历第一次互联网泡沫、楼市泡沫、以及目前很可能爆发的网络社交媒体泡沫,在剧烈动荡中跌宕起伏.
过去30年出现两股彼此关联的趋势.通胀率下滑--开始还比较良性,楼市泡沫破灭後就让人痛苦不堪了.同时债务水平飙升--先是私人债务,然後又是政府债务.
这两股趋势的结合诱使,有时可以说是迫使投资者离开股市转投债市,而这种情形本身又增强了通胀下滑和债务上升的潜在基本力量.
美银美林的股票策略师Michael Hartnett和Kate Moore把股市即将迎来的投资回流称作"大转移"(The Great Rotation),并指出这将对市场赢家和输家均产生深远影响.他们称,按五年的时间段来考虑,等这种转移发生时,原来的赢家大多反倒会变成输家.届时债务人会比债权人状况更好,股市会跑赢债市,现金比黄金更保值.
问题是大转移将在何时开始?信号是什麽?
这两位分析师在客户报告中写道:"大转移会是资金完全转移到近几年表现不佳的资产中,以前首先考虑的成长性、收益率和资产质量等因素的重要性将明显削弱."
报告称,目前催生这一大转移的因素:去杠杆化时代终结、房地产、劳动力市场和货币政策恢复正常,都还没有出现.
报告称:"我们认为,只有美国联邦储备委员会(美联储,FED)愿意并能够在未来12个月里升息,投资者才可以考虑完全改变资产配置."
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从某种程度上来说,这无异於是考虑大衰退何时会真正结束,而危险就在於此.我们需要先看到楼市恢复元气,美联储准备升息,股市才会表现超越债市,投资者才会开始转移资产配置,这是毋庸置疑的.
但困难之处在於,很难知道楼市要多长时间才能恢复元气,就业改善何时能真正点燃通胀.在以降低负债为特征的资产型衰退(balance-sheet recession)中,我们很容易在判断这个问题时出错,日本就是一个教训.过去20年中,日本曾经出现过无数次情况出现转机的假象,每次都让迫不及待做多的投资者溃不成军.
可以肯定,大转移一旦成形,就将成为一股势不可挡的趋势,并且像之前资金流出股市转入债市那样,将不断自我强化.
看看股市的资金流出规模,就能想象大转移趋势将有多么强大.
美国散户资产组合中的债券和债券基金配比大幅增加,近几年尤为明显.美国个人投资者协会(American Association of Individual Investors)数据显示,债券配置比重已从2000年8月的低点7%升至目前19%的水平.
同期股票的配置比重则由71%降至61%.州和地方政府养老基金的资产配置状况也出现相似趋势,尤其在近几年,大量资金流入债市,流出股市.同时,这几年里很多投资对冲基金的机构投资者,都从专门做多的股票基金中抽身.其中一部分可能会重投股市,但大部分会进入基於信贷或债券的对冲基金.
鉴於养老基金资产规模相当於国内生产总值(GDP)的73%,若这股趋势出现逆转,不仅会表现得强有力,而且很可能速度缓慢.
最佳应对策略或许是紧睁眼慢开口,不要做预言转折到来的天才.让别人去收获最开始的大幅获利,等趋势完全确立再行动吧.(完)
--译文审校 白云
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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