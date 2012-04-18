《Saft专栏》欧洲央行无异於在狩猎大象

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 王丽鑫/张涛

路透4月17日电---在西班牙经济处於水深火热之时,国王胡安·卡洛斯一世(Juan Carlos)决定去非洲狩猎大象,不会是欧元区危机中最後一次愚蠢而又无意义的狩猎.

与基本没有实权也不处理事物的国王相比,更重要的是欧洲央行要做的就像狩猎大象,怎麽做都不讨好.

欧洲央行面对的大象是市场.这头大象再次踏碎了欧元区可以从救援和欧元区分裂疑虑中长久脱身的希望.西班牙公债收益率(殖利率)周一突破重要的6%关口,现远高於欧洲央行去年12月提供不限量长期再融资操作(Long Term Refinance Operation)前的水平.

这令所有人的目光重新投回欧洲央行,这个可能是唯一有能力介入市场,将西班牙公债收益率拉回可持续水平,避免救助西班牙的机构.尽管央行可能有财力资助西班牙,但就像此前对希腊的资助那样,这只会带来疑问,从而更可能导致恐慌蔓延,以至于需要外部救援.

这些都可能让欧洲央行苦恼.其2011年的公债购买计划效果并不好,不用说是因为央行内部明显存在分歧.很容易举出反对的理由,例如通过购买公债来援助财政出现问题的成员国超出欧洲央行职责范围(条约规定的欧央行职责范围比美联储或英国央行要窄),例如这麽做是钻死胡同,只能分散精力.

西班牙需要的,要麽是货币贬值,要麽是大规模资金支持,根本上讲就是来自德国的资金支持.只要留在欧元区,第一个选项就不可能实现.而资金支持,或者是承诺予以资金支持,似乎要以财政撙节为代价.这与为了在晚上保持温度,烧睡袋取暖无异.

乔治·奥威尔的选择

所以,若是继续传出西班牙陷入困境的消息,欧洲央行"做点什麽"让市场平静下来的压力将越来越大.

欧洲央行的处境,有点让人联想到乔治·奥威尔在自传体散文《猎象记》中描述的,他在1920年代的英属殖民地缅甸当警察的经历.(here)

有人把奥威尔叫走,请他对一头暂时发狂的已被驯服的大象"采取措施".这头大象踢翻了路边的货摊,还踩死了一个人.等他赶到现场的时候,大象似乎已经恢复了平静,但众人的目光都盯着奥威尔,有些人想看热闹,也有些人只是想吃大象肉.奥威尔感觉到了要求其动手的巨大压力.

只是不想露怯,同时也因为众人期待的眼神,他开枪打死了大象,采取了毫无意义的毁灭性行动.围观民众虽然憎恨他这个殖民地警察,但都期望他果断出手.这件事在一定程度上表明,尽管奥威尔拥有枪支和权力,但这种权力并不完全由其控制.

欧洲央行现在同样陷入了两难境地.外部的期望迫使欧洲央行采取了一些行动,但它认为这些行动可能是错误的而且没有意义.说它错误,是因为这些行动违反了欧洲央行的宗旨;说它没有意义,是因为未能消除西班牙的弱点和欧元区的局限.

这并不是说欧洲央行在欧元区内的地位不需要改革.欧元区显然亟需一个享有充分权力的央行.之所以缺乏这样一个央行,部分原因在於,欧元区的其它制度安排让各成员国保有财政权,这样必然有一天会再度让欧洲央行产生鞭长莫及的感觉.

如果情况变得非常糟糕,欧洲央行是否会断然行动?也许会--他们有动作偏软和偏迟的习惯,而且2012年可能还是这个样子.具有讽刺意味的是,肯定会受益的将只有投机客,不管公债收益率是升是降,他们都能赚钱.

欧洲央行长期再融资操作只发挥了几个月的效力,应该会让欧洲央行停下来认真想一想.它凸显这场危机的一个关键差异:流动性与偿付能力之间的差异.欧洲央行通过LTRO向银行业者提供超低成本贷款,这些银行可以再利用这些资金购买政府公债.

欧洲央行将开枪射击它的大象,但这是错误的举动,是在使用错误的工具来解决错误的问题.(完)