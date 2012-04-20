《Saft专栏》IMF火力将增强 但效力会下降

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 白云/石冠兰

路透4月19日电---国际货币基金组织(IMF)在本周会议後,也许会拥有更多火力,但效力却会下降.虽然IMF行将至少获得4,000亿美元,这是该组织争取来应对欧元区危机潜在後果的必需资金,但它还必须应付美国,在国际经济紧张形势加剧和保护主义风气日盛的时期,美国却因国内政治事务缠身,无暇顾及IMF这头.

尽管这4,000亿美元比早前传言的6,000亿美元要少,IMF总裁拉加德还是忙不迭为此打圆场,她表示自从表示希望获得6,000亿美元以来,欧洲状况已有明显改善.

日本、挪威、丹麦和瑞典共计承诺将提供860亿美元,但IMF却得在美国不提供额外资金的情况下做出相应调整.美国国内认为,大选年间花太多钱在别处,从政治角度来说不明智.

那导致IMF也难以从新兴国家筹到资金.新兴国家希望提供更多资金的同时能获得更多IMF话语权,但这需要美国国会的批准,而今年这点实在无法实现.

事情本身没有错--新兴国家贡献更多,理当拥有更多发言权.并不是在安排变化的公平性上出现争议,而是在美国起不了作用的情况下,IMF效力和能力的有效性出了问题.

那是因为IMF的实际效力并不看它有多少资金,而是取决於其凝集力.实际上,IMF的资金从来就没有多到能从容应对类似某个大国退出欧元区可能带来的伤害那样的影响.这里可借用Eurasia Group的Ian Bremmer提出的概念"G-Zero",在一个零集团(G-Zero),没有真正处於支配地位的大国的世界里,IMF的运作可谓困难重重.

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这不仅是没有一个能主宰大局的领导者从中协调那麽简单,当然这种情形也不易,问题在於,IMF各成员国的利益将不可避免地出现明显差异.就像20年前的美国那样,一个主宰大局的大国知道拿出部分资本(以货币或者其它形式)向一个有效运作的全球经济机构进行长期投资,是符合自身利益的.如果权力更加均匀地分散,就可能形成领导权真空,因为没有一个大国自觉有足够财力,能投资足够多的钱去左右政策,并承受得住因此带来的国内政治压力.

保护主义情绪升温

金融危机过後直到现在,相对没有出现过严重的保护主义,特别是考虑到经济困境的深度以及迟滞不前的复苏进程.然而情况可能正在发生变化.

证据之一就是阿根廷政府令人气愤的收购西班牙油企Repsol所持有的大部分YPF股权.鉴於阿根廷的过往劣迹--控制私人部门养老金资产、经济数据广受质疑,这麽做也不足为奇,但给人们敲响了警钟.

遗憾的是,这种情况不仅限於阿根廷.巴西曾下很大力气压低本币汇率,还引入一系列保护本国产业的举措.自2007年以来巴西雷亚尔兑美元升值近一半.

拉美这类举措总被说成是应对其他地方保护主义所采取的正当反应,这类举措的出现成为上周哥伦比亚美洲峰会的主要关注点.

尽管美国和中国之间汇率战争的前沿阵地相对安静,但美国在采取贸易措施来应对所谓中国不公平竞争方面越来越激进,而中国也越来越采取有力回击.随着美国大选白热化,这一特别的战役料将日益公开化.可能这仅仅停留在政治秀的层面,但也很容易演变为更具危险性和破坏性的问题.

事实是,全世界就像是一个拥有很多选区的大国家,欧洲和美国这样的选区都希望摆脱目前令人不满的现状,而诸如中国和巴西这些选区又希望不断迅速缩小与发达地区之间在生活水平上的差距.

除非火星上发现生命,而他们也碰巧想要汽车、iPad和平板电视,可这不会成为现实.实际会发生的情况至少是紧张局势升级,最糟则是产生一波具破坏性的保护主义.

这一最糟後果出现的可能性更大了,而IMF予以抗击的能力则降低了,因为我们生活在一个多级世界中.这一事实远比额外增资4,000亿美元甚或6,000亿美元更为重要.(完)