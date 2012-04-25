《Saft专栏》欧元区撙节措施的反弹浪潮来袭

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 蔡美珍/沈以文

路透4月24日电---这不是纯粹对欧元区撙节措施的反弹不满;这是对政策的反弹不满,众多互相重叠及矛盾的政策,显然无法奏效,而每个人都怪罪到别人头上.

一连串的政治面及货币政策面冲突,明显透露出,很难有把握预测欧洲会走上哪一条路,更不用说会由谁带头,或甚至欧元区会由何种法律规范及如何建构.

这些都成了欧元区资产风险溢价升高的理由,金融市场周一已经贯彻了这个结论.从下述的最新发展来看,这实在不令人意外:

保守派的现任法国总统萨科齐在周末首轮选举投票中,落後社会党的奥朗德,而且萨科齐预料会在5月6日的第二轮投票落败,如此一来,法国下任领袖可能是准备重新谈判欧洲财政协定,好更有利於经济成长的奥朗德.萨科齐目前的指望是,从投票支持极右派候选人勒庞(Marine Le Pen)的近18%选民之中,说服足够选票转而支持他.另外,荷兰首相吕特(Mark Rutte)与内阁递交辞呈,因为联合政府无法说服反欧元的自由党支持预算削减措施,以达成欧盟目标.

在法国5月6日举行第二轮投票的同一天,希腊也将举行选举,预料新民主党将拿下最多席次,新民主党领袖Antonis Samaras已经开出许多承诺,其中包括降税,暂停薪资及退休金全面性削减,希望透过加强税收弥补财政缺口.

这些事件的共通之处,显然是对於财政紧缩威胁及其影响的反感色彩,而且不无道理.目前正在实施的财政撙节,期望各国不透过货币贬值而完成瘦身,而在此过程,支援力量来自欧洲央行缺乏效率的协助,以及残缺不全的集体行动承诺;这样的撙节不但扼制了经济成长,也让欧洲经济依赖欧洲央行支援上瘾.

情况不是这麽简单.造成更难预测欧元区未来事件发展方向的原因,在於边缘偏激政党所赢得的广大支持,这些政党之中有些是同样反对欧元及外来移民,而有些则纯粹就是搞怪.

**德国也让人意外**

即使在老成持重的德国,事态也越发古怪.新兴政党海盗党(Pirate Party)在一项全国民调中一举跻身第三,仅次于总理梅克尔所属的保守派和社会民主党.

海盗党的政见理念松散,重点聚焦于言论自由和网路自由,不过一名党内领袖近日将他们的崛起与纳粹相提并论,引来一片挞伐.他已为自己的失言道歉.

显然我们正身处激流,前途难测.

另外,虽然并非新鲜事,但欧洲央行和欧洲政界人士的歧见日深,也让人关切--央行认为它应保有处事独立性,但政界人士却认为央行有义务解决问题.

奥朗德已呼吁欧洲央行调降利率,并且开始直接贷款给各国政府,但这是法律所不允许的.西班牙经济部官员也公开要求欧洲央行增加债券购买量.

"危机应对的下一阶段能否成功,将取决於欧洲的意志及能力,携手与欧洲央行以灵活、积极和创造性的方式运用工具,按部就班支持正在进行改革的国家,走在市场之前,"美国财政部长盖特纳近日在国际货币基金组织(IMF)会议中说.IMF也向欧洲央行施压,促其更主动.

央行不会轻易接受,一旦情势落入恶性循环,央行最後大概仍将被迫出手援助.不过央行当然是不情不愿,而且非常可能做得太晚又太少.

德国央行总裁,亦为欧洲央行管理委员会委员的魏德曼周一在纽约演讲时,抨击由央行出手的作法.

"重复相同的方式无法解决问题,"他说,"吃止痛药会有副作用.服药时间越久,副作用就越大,未来必然会反噬."

魏德曼是对的:他被要求做做不到的事,经常还是给他添麻烦的人要求他这麽做,而且也是同一批人让欧洲央行介入的正面效果减弱.

有监于此,抛售欧元区资产可能是最合理,亦在预期之中的发展.(完)

--译文审校 李爽/蔡美珍

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