《Saft专栏》自认精明却陷入火线的Facebook股民

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 蔡美珍

路透5月22日电---Facebook(FB.O)的首次公开发行(IPO)一开始是一场寻找更笨傻瓜的全球盛事,而周一更演变成自相残杀的局面.

Facebook股价周一远远跌破发行价,跌幅一度深达12%,在没有承销商全力支持的第一个交易日表现灰头土脸.

当然,问题是因为太多当初买股票的人都是打着同样的算盘,准备火速脱手给别的傻瓜,解除自己的曝险.就像在矽谷的常见说法,这不是缺陷,这是特色.

这波已经持续15年的趋势,可能有一天会被视为金融史上的超级投机年代,在这段期间,一个又一个泡沫被打造成形,然後又陆续破灭.最简单明了的教训就是要早进快出.由此看来,Facebook不光是美国史上第三大IPO,也是群体嘲弄心态最大规模的展现之一.

毕竟,哪有"长期投资者"会在IPO买进,然後又改变心意退出,只因为我们已经习惯预期的上市初期蜜月行情没有出现?很明显地,真的想长期投资於Facebook惊人成长性的股票买家寥寥无几.那些买家其实是赛局玩家,一些人永远计画好立刻脱手,而另外一些人或许想要再等一下下,但是,在对Facebook估值及前景缺乏信心之下,当股价周五表现平平时,这些人便慌了手脚.

这些玩家没有察觉到的,或许就是这一连串泡沫的核心特色:频率及杀伤力日益提升.这一系列泡沫始於1990年代的东南亚,然後扩大至网路股、房地产,现在则轮到了社群(社交)媒体.这些泡沫膨胀速度一次比一次更快、与基础价值不成比例的情况愈来愈严重、破灭的速度也更快.社群媒体泡沫是否比房市泡沫更大或更具破坏力,没有争辩的价值,但是社群媒体泡沫比例失控程度更加严重的说法,不无道理.社群媒体泡沫膨胀成形的花费时间也比较短,而且种种迹象显示,破灭的速度更快.

人类很擅长找出模式,但或许却没适当领悟出其他人也同样擅长.每个人都清楚看出这场赛局是怎麽回事,但是却没考虑到当所有人都进场时会如何.

最佳与最糟只有一线之隔

因此,由摩根士丹利主办承销的Facebook上市案,究竟是近年来大型IPO安排上市的最佳案例还是最糟案例,实在很难判断.如果你认为社群媒体是个泡沫,而且是面临快速萎缩风险的泡沫,那麽这个上市案就是一道天才之作.但从另一方面来说,这确实会让往後的社群媒体IPO难度大增.没有人喜欢被当作傻子耍,至少在第一次约会见面时绝对不想.

值得一提的是,被卖出的Facebook股票中,既有股东所占的比例异常地高,对於一个还需要努力证明当前估值有理的企业而言,这绝对不是个好现象.

这些看法并不表示Facebook不是优质品牌,或Facebook不会继续它极为成功的表现.Facebook是赚钱的,而且是一个非常成功的故事.只是它被严重高估.即使它的股价现在比发行价少了10%左右,股价相对於2012年预估获利的市盈率仍然约有70倍,几乎是谷歌GOOG.O.市盈率的五倍.当然,Facebook才刚刚开始从它广大的用户数创造营收,但即使假设Facebook有能力在更长期--五年左右--达到50%的获利成长,它仍是一支"贵"气逼人的股票.

如此一来,安全缓冲空间就非常有限了.没错,Facebook改变了这个世界,但如果以为这些改变将维持现状,那就太傻了.以过去10年的经验来看,这个世界,特别是Facebook所在的领域,正在极速改变.可以轻易想像Facebook的网络将遭到新兴科技侵蚀.

Facebook现在看起来很棒,但1825年时,俄亥俄州的农地也是看来不错,当时伊利运河为当地农田开启了一条连络欧洲市场的便宜通道.问题是不久後,铁路及其他运河就为俄亥俄州以西的地区,开启了供应通道.

投资人正寄望於Facebook的创新及创造营收能力,但在此同时又不愿意,大概也是无法,去考虑到无数潜在竞争对手可能以尚未出现的技术构成挑战的能力.(完)