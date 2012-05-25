《Saft专栏》该到减记银行债券的时候了

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 白云/吴云凌

路透5月24日电---多年来,冒险做投资决定的人一直绝缘于相关後果的影响,也许终於到尝试其它方式的时候了.

欧洲当前的危机,具体说来,是一些欧洲银行和二线国家所处的生死关头,可能带来做出那样尝试的机会.现在或是时候越过红线,迫使一些银行债券的持有人,甚至是优先债券的持有人去承担损失.

全球金融危机已持续了五年,几乎所有国家的决策者都始终不愿意在银行无力偿债时,减记他们的债务.

决策者担心如果允许一家实力弱小的银行倒闭,接下来会有一连串的银行陆续倒闭,因此他们通常按以下三步曲来应对问题:

第一,向银行提供大量流动性,确保他们不会在恐慌中轰然倒闭.欧洲央行进行的无限额长期再融资操作(LTRO)就是合情合理的流动性提供举措.

第二,为银行创造盈利的条件,希望他们重新打好资本基础.摩根大通(JPM.N)最近出现巨额投机亏损的例子,很好地表明这一招并不总是能奏效;再以美国抵押贷款市场为例,虽然利率因量化宽松措施降了下来,但却不能总是传导给借款人,说明就算政策起效,利益在银行和普通民众之间也无法实现均沾.

第三,向银行注资,或者从银行购买流动性欠缺的资产,有些资产甚至可能需要被国有化.欧洲目前就处於这个阶段,西班牙Bankia银行被国有化,现在还需要至少90亿欧元注资.值得注意的是,唯一没有使用这一方法的国家冰岛却恢复了经济增长,其银行体系也稳定了下来.

这种提供流动性、没条件就创造条件,再不行就出手资助的套路存在一些严重问题.

首先,激励方式就大错特错.债券持有人被灌输,他们需要分析考虑的不是从他们那里借钱的银行健康与否,而是银行所在国家的政治、国力和意愿.

第二,实际结果并不好.那些银行和它们的贷款人得到保护的地区,不管是美国,或是其它国家,经济都没有恢复增长,可以说原因在於银行体系仍背负着过多债务,而且获得援助的问题银行中,有一些优先考虑的是如何投机,却把资本结构调整放在次要位置.

第三,为出现问题的银行体系承担债务,容易最终拖垮为债务提供担保的主权国家,这正是欧洲目前面临的处境.

西班牙之痛

虽然在银行系统之外欧洲面临许多问题,也需要对很多机构进行改革,但前者是最大的结症所在,因为许多二线国家银行体系的潜在负债给它们的主权财政构成了大太的负担.银行获得的流动性和援助越多,一国的资产负债状况看起来就越差.希腊带来的最大威胁或许不是其退出欧元区的问题,而是对西班牙银行系统的影响,其实也就是对西班牙的冲击.

M&G Investments的基金经理Ben Lord指出,现在应该结束这种依赖循环.在银行羸弱且主权债务状况趋疲这样的情况,由优先债和次级债持有人做减记贡献的债权人纾困(Bail-in)办法或许是可行的,有时候减记比例可达到100%.这是创造资本和降低系统杠杆程度的捷径.

当然,并非每个国家都需要这麽办,甚至在实力较弱的国家也不是每家银行都得照搬.

"如果这都不管用,那麽只有采取国有化这个终极手段了,纳税人必须最後一次被拖下水,"Lord在客户报告中写道.

"但是,如若采取国有化,就意味着所有纳税人必须在慢慢长日里以税负大幅加重和生活质量下降为代价,通过一次又一次的紧急政策因应,来为欧洲银行提供24小时的生命支持.因此这种大范围国有化的情景看起来是错误的,至少不能在风险承担者付出代价之前这麽做."

债权人纾困的提议听起来合情合理,但在实践上却未必能成行.如果象美国这样强大且极度稳定的国家都不太有把握平息向债权人摊派损失所引发的政治恶果,那就更不要说西班牙和葡萄牙了,它们现在不但陷於经济衰退的泥潭,还不得不面对自己在欧元区的地位以及欧元区自身命运的不确定性.

如果欧洲选择(政府)援助(bailouts)而摒弃债权人纾困,经济成长就将受抑而且不能公平分享增长的成果.换句话说,其实结局也差不多.(完)