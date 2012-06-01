《Saft专栏》没有财政联盟 就没有银行联盟

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 程琳
路透5月31日电---欧盟执委会有关建立银行联盟的提议可能完全行不通,除非同时建立一个完整的财政联盟.也就是说,哪怕欧元区有了统一的银行联盟,当下问题丛生的状态也不会有改变,要解决问题、避免分裂,几乎肯定是需要把税收和财政支出更加集中起来.
欧盟执委会周三提议,为欧元区17国建立一个统一的银行业监管联盟.执委会称:"增强欧元区国家在监管结构和实践、跨境危机管理和分担负担上的一体化,朝着'银行联盟'的方向发展,将是对当前架构的一个重要补充."
相关内容可能包括建立单一存款保障基金,允许欧洲稳定机制(ESM)有更大灵活性.欧盟执委会还表示:"与此同时,或许可以考虑切断银行与政府的联系,直接由ESM为银行重整资本."
当然,这不是在切断银行和政府的联系,而是在用一个政府取代另一个.根据原有安排,在达成协议的情况下,成员国政府可以向ESM借钱,用於国内银行资本重组.但这笔债务要记到政府帐上,相应的政府也要对监管方面负首要责任.
新的计划仍以主权支持银行,但不是通过一国之力,例如西班牙现在所做的那样,而是以欧元区这个超出一国范畴的形式作为後盾.欧元区,或者说管理这个银行联盟的部分,将为联盟内所有银行扮演实际最终担保人的角色.
这将一口气解决很多问题,但同时也会产生更多问题,因为本质上,这个方法会将西班牙、意大利,当然也包括法国的银行业负担,部分转嫁到德国身上.由此一来,西班牙就更容易低成本借款,因为这个糟糕的债务不用自己负担.西班牙的银行,或者至少那些没有陷入困境的银行也会更容易借钱,因为他们将得到既大又有偿付能力的母公司--德国支持.
银行的首要性
这麽做,等於是既承认眼下一个现实,又没有加以解决.这个现实就是给银行颁发执照并提供担保的政府,几乎不可避免会受制於银行.
这让德国陷入了要接过大部分债务的境地,而这些包袱又是在过去10年左右时间因监管松垮及不良金融行为产生的.同时,德国将会发现自己被银行资产负债表上数千亿计欧元西班牙、意大利和希腊公债缠身,这些公债部分是银行响应欧洲央行的鼓励政策而买入的.举例来说,这将使西班牙可以放心维持风险极高的赤字,因为知道作为实际银行担保人的德国,会有强烈理由要设法确保它不会被迫违约.
德国及其它实力更强的国家,可能运用银行联盟监管的影响力,迫使欧洲南部国家的银行出脱公债,但最终这样做也是徒劳无功.银行联盟监督者可能会试图通过法规,迫使个别国家注意预算纪律,例如规定银行必须给高赤字国家的债券设置更高的准备风险权重.德国之于南欧国家,将变得像是中国之于美国,它可以透过强制出售债券修理南欧国家,但在这同时也会砸到自己的脚.
银行联盟几乎肯定是必要的改革,而更好的选择是,同时建立一个财政联盟.这意味着集中控制所有支出工具,以便能温和推动财政改革,并在不产生重大道德风险的情况下重整银行资本.
试图在应对希腊、西班牙糟糕局面的同时做到上述这些,无异於试图组织一群从未在火场碰面的消防员,最终你能到达现场,但建筑可能已经烧毁.
也许,银行业联盟确实能建起来,但真要如此,立即就有两件事情是极为明确的:一是德国等稳定国家已经同意为其他国家的错误买单.二是随後很快就会建立财政联盟,否则欧元区就将面临後果更加严重的瓦解.(完)
--译文审校 蔡美珍
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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