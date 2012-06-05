《Saft专栏》对於欧元区而言 不拆伙未必就有希望

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 王冠中/蔡美珍

路透6月5日电---欧洲情势给人的启示是,不幸福的婚姻可以无限期的拖延下去,而活着未必就有希望.

目前支持资产和风险市场热情的论点有二:其一是,在有人想出对策前,包容性政策以及欧洲央行仍能维持欧元区不分裂;其二是,协调合作的央行和财政政策一定能够拯救全球经济.

两个论点都是胡说八道,但和多数虚假言论一样,两个论点也都包含了一些真实性.

最新的希望焦点放在周二紧急召开的七国集团(G7)财长电话会议上,该会议将讨论欧元区危机可能的解决方案,这类会议已不是第一次举行,当然也不会是最後一次,而这次举行的时间点正值希腊退出欧元区几乎成为主流看法之际.更糟糕的是,投资人突然意识到长久以来一直明显存在的问题:西班牙银行业和国家财政一直交叉掩护,就像酒吧里两个醉汉相互扶持一样.

"市场对於欧元区情势发展的警觉性提高,尤其是对西班牙,"G7一匿名消息人士向路透表示."市场担心西班牙是否会出现银行挤兑,此事的效应恐扩散至欧元区之外."

我想这情况是会发生的,不过一通电话应该就可以解决银行挤兑带来的扩散效应风险.

这类喊话并不会让我安心,不过显然有部分投资人会受到鼓舞,进而相信政策官员能够帮他们止血.如果不是这样,全球股市跌幅可能就远远不只十几个百分点了,而此前也不会在春季时触及高点.

这论点有部分是正确的.德国和欧洲央行都有能力也有合理的诱因来让陷入困境的南欧国家继续存活.尽管传出各种愤怒的言论,但并不存在着强硬且迅速的强迫拆夥机制.尽管代价高昂,但各国央行还是有能力阻止银行挤兑.尽管可能违反规定且与德国对公平正义的看法相抵触,但未来几个月仍可能会持续有资金注入南欧.

救援不会鼓舞冒险意愿

但这不表示当前高风险资产具有吸引力.欧洲主权国家及欧洲央行或许能让一切继续运作,但在这麽做的同时,欧元区及全球经济的基本状况将继续恶化.

企图切断银行与母国後援的纠结关系,只是更加凸显出一个国家必须被另一国家取代的事实,目前的情况就是西班牙和希腊必须完全被纳入一个欧元区财政同盟,这个过程将会漫长艰难,而且充满变数.银行放款将受创,投资遭到搁置,就业岗位流失.这意味着,等到达成某种解决方案时,经济情况将比现在恶化许多.换言之,你所面对的风险不只是某个危机将迫使欧元区瓦解,而是在我们等待的同时,全球经济成长也将会化为乌有.

这不单单只是欧元区的问题,从美国、到印度及中国等大多数其他地区的情况也在转弱.美国上周公布的就业数据惨澹,美国制造业呈现放缓迹象,而中国制造业正快速滑向景气萎缩.

对这种情况的紧急处方,就是当局必然将祭出流动性、现金及刺激措施.各国政府及央行都强烈希望避免陷入恶性循环,而我们也可以预期,未来几个月美联储、日本央行、英国央行等等会有更多量化宽松或非常措施.

不过,令人难以明白的是,在全球债务危机堂堂进入第四年後,为何这种作法能让我们勇於追逐风险、投资产能、放手消费.货币政策一心希望刺激资金追逐风险的现象已经让我们有了四年好光景,看看我们现在的状况又是如何.同样的,虽然撙节路线的尝试看起来已经失败,但我们也已经好好试过刺激路线了,而成果也是好坏参半.

全球经济有两个基本问题:投资兴建了一堆不该盖的东西,而且又因此而借了太多钱.过去的不良投资不光只是沉没成本,也是持续作怪的问题.政策或许无法魔杖一挥,就让砌砖工人摇身一变成为电机工程师,但政策显然可以诱使这个工程师掏钱投入像Facebook那样的泡沫.

现在应该要真正开始解决债务问题了,不是靠省吃俭用和还债,而是打销债务,重新开始,而这过程中总是会有人受伤.(完)