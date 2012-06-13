《Saft专栏》欧洲沿用老做法帮助西班牙 不要期待会有惊喜

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 程琳/蔡美珍

路透6月12日电---今年总是在反反复复做着同样的事情,却期待着会有不同的结果.

最新的例子是,欧洲试图拯救西班牙银行业,而又以某种形式让它无害于西班牙.这就像是减肥的人吃曲奇,会告诉自己这是为了让手脚有劲,而不是单纯吃到胃里去.

尽管这次确实有些独到之处,但所有解决欧洲危机的努力背後,其实都隐藏着不愿,或者不能解决谁为降低额外债务买单这个问题的念头.从长期再融资操作(LTRO)到接连对希腊、爱尔兰和葡萄牙的抒困,所有努力都在试图掩饰这种想法.

LTRO使借钱变得容易,但还钱的可能性并没有因此而上升.抒困举措是在通过打造一个永久的虚幻来赢得时间,即臆想高负债国可以变得健康--只要缩减它的经济规模,让它背上更多债务.

因此,一连串救援让压力减轻的时间越来越短,程度越来越温和.这种方式看上去正在接近极限:周一西班牙公债涨势没能整天持续,糟糕的是跌势还蔓延到意大利公债.

要找出从哪里开始细数这个援助方案的问题并不容易,不过方案宣称这是协助西班牙银行业的信用额度,不是纾困西班牙,这倒是个不错的起点.欧洲决策官员已经疯狂执着於一个想法,也就是必须打破银行与政府之间的死缠关系,他们误以为,只要银行获得後盾支撑,信贷就会神奇地流向政府,德国也就不必再出手相救了.

要切断这个纠缠关系只有两条路,一条是换上一个新的主权,另一条则是放任银行自生自灭.不管成立多少坏帐银行,到头来还是要有人出钱承担那些不良资产.

投资人的看法是,这笔相当於西班牙国内生产总值(GDP)10%的新资金,将加重西班牙的国家负担,因此西班牙的信用水准更加可疑,也更加难以经济成长及偿债.

不确定性及次顺位

欧元集团暗示,援助资金可能来自欧洲金融稳定机构(EFSF)或欧洲稳定机制(ESM).不论是哪一个情况,种种迹象显示,这些贷款将享有优於民间债权人的偿债地位,而银行的债券持有人很可能要承受损失.

让西班牙债券持有人居於次顺位,迫使银行债权人承受损失,这是正确作法,但或许必须以整个欧洲的层次进行.这两种投资人从希腊事件得到的教训,现在再次得到深刻体认:他们已经身陷火线.

因此,也难怪意大利10年期公债收益率应声升破6%重要关卡.在提供给西班牙的贷款中,意大利不但要负担约20%,意大利自己的国债也已经债台高筑.其他国家金融体系也有类似的连带效应.当原本的游戏规则正在改变之时,有谁会想要为法国的银行业提供资金?

这并不是说以前那套德国支持欧洲、欧洲支持欧洲银行的游戏规则就是合理.那套游戏规则无法持久,而且是在鼓励举债及侥幸行事.但如果我们要改变游戏规则,我们就必须对後果有所预期.

举例来说,援助西班牙银行业的基本构想是只会有几家银行受援,大概是地区性储蓄银行.你要如何强迫那些弱质银行坦白交代手上的抵押品烂摊子,而同时又不会影响到所谓的优质银行?欧洲央行愿意接受西班牙银行业者品质堪虑的抵押品,已经协助这些银行得以苟延残喘,但这也造成西班牙房地产无法跌至一个能够持续下去的水准.就因如此,西班牙房地产价格只下跌了10-15%,尽管供应过剩程度不亚於爱尔兰、美国内华达州或佛罗里达州.

银行的债券持有人现在逐渐认清了,当那些不良抵押资产遭到认列之时,他们将要承受损失.

这是正确合宜的做法,而且会加速复元进度.

但这也会让1,000亿欧元的银行援助资金不敷使用,接下来外界将更加注意西班牙体质变差,当投资人撤离西班牙债券时,可能迫使西班牙寻求更多援助.

接下来就是意大利了,这场危机在意大利将有许多难关要过.(完)