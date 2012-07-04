《Saft专栏》巴克莱执行长的临别赠礼

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 蔡美珍/田建华

路透7月3日电---巴克莱执行长Bob Diamond送给英国的临别赠礼,就是他不当领导巴克莱的问题恰好足以促成切切实实的改革,但幸运的是,又不致於毁了整个经济.

当然不是光靠Diamond一个人就构成了彻底改革的理由.虽然巴克莱因为向LIBOR及EURIBOR组织提交刻意捏造的借贷利率,而在英国及美国遭到巨额罚金惩处,但极有可能巴克莱并非唯一一家,不论是在金融危机期间掩饰自身问题,或是在景气大好时期操弄数字从中获利.在涉嫌误导中小型企业销售利率互换商品的丑闻中,巴克莱也有其他同伴,包括汇丰控股(HSBA.L)、莱斯银行集团(LLOY.L)、及苏格兰皇家银行集团(RBS.L).

这是英国的一次绝佳机会,在银行体系未来很可能引发出国家难以收拾的危机之前,善用社会大众的愤怒情绪推动改革.看看这些数字:巴克莱的资产负债表规模差不多等於英国一年的国内生产总值(GDP),而银行体系的资产负债表又是全国产值的数倍.另一方面,去年底时,英国银行业的杠杆水位中值仍远高於资本的20倍,这也就是说,一家典型的英国银行,只要资产价值下滑不到5%,就可能沦为资不抵债.

另外,别被英国的AAA评等给骗了,好几家评等机构已经将它列入调降观察名单.就像之前的冰岛、爱尔兰、希腊及西班牙,英国也有可能陷入一场自己无力金援的银行危机.

这一点,再加上英国银行业充斥的不当做法、不良管理、及错误的奖励措施,这些都使得银行业成为英国未来前途的一大威胁.英国补助那些大到不能倒的银行、阻碍竞争、又允许一大部分的补贴变成银行员工的红利奖金,这违反了社会公义.更糟的是,这些银行非但大到不能倒,而且也大到英国无法承受.

当然这不单纯只是金融危机的副作用,这其实是早在危机发生之前,英国数十年来采行一套策略路线的恶果,这套策略就是放任工业凋零,集中火力於全球金融中介业务,在全球化发展赌上巨大的杠杆押注.

虽然这套作法造福了金融服务业员工,但也创造出种种条件,导致家庭债务达到不堪负荷水准.这也导致改革行动更加难以获得政治面支持,虽然至少英国央行已经比美联储更积极提出谏言.

自律的问题

英国的问题在於仰仗君子式自律,这已被反覆证明是不成功的.用来计算数以万亿美元抵押贷款以及为更大规模的衍生品确定价值的关键利率,掌控在一家协会手里,而这家协会对於骗报利率给出的唯一制裁就是可能被开除出协会,这简直就是不可思议.

LIBOR不应继续由英国银行家协会掌控,而大幅调整LIBOR计算方式在理论上可能导致数十亿美元合约失效的事实,更突显出当前的设计是站不住脚的.

即使是英国监管机构发出的谴责,也含有为他们辩护的味道:

"上周对巴克莱开罚的回应或许将是转折点,银行业意识到它们也要面对挑战,认可事态必须有所改变,"英国金融服务监管局(FSA)执法部门代理总监Tracey McDermott表示,仍认为解决之道不只是监管者的责任.

期望银行业认可改变的必要性,不符现实.只有当政界、监管机构和每一个人都认清必须靠自己才能让银行业改变之时,转折点才会到来.

英国将因此担负实实在在的成本,但是与未来十年、两年或一年内发生一场灾难性的银行业危机相比,这样的成本可能更低,也更容易规划和担负.

因为这样的体认--英国可能才刚领悟到,以及在没有实质破坏经济的情况下帮助我们形成这样的认知,所以尽管讽刺,但我们该给Diamond先生一句谢谢.(完)