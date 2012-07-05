《Saft专栏》通货紧缩风险死灰复燃

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 田建华/丁琦/程琳
路透7月5日电---美国联邦储备委员会(美联储,FED)能够也将对物价下滑的风险开战. 但相对显得没那麽确定的是,那些可能很快就将推出的非常规货币政策,是否能有效避免经济再次衰退.
近期的一系列物价数据显示出明显的下滑趋势,毋庸置疑背後推手是欧洲衰退以及中国经济明显放缓.据美国供应管理协会(ISM)的报告,美国制造业5月景气萎缩.更引人瞩目的是,物价分项指数从47.5降至37,而50是物价升降的分水岭.这无疑是向通缩偏斜.美国5月消费者物价指数(CPI)经季节调整後,较上个月下滑0.3%,为两年来首次下滑,且是2008年12月以来最大下滑幅度.2008年12月正是金融危机最为肆虐之时.
欧洲和亚洲的制造业数据也是阴云弥漫,3月初以来,大宗商品价格也下跌了约10%.不仅如此,虽然中国经济测量方法一直是云山雾罩,但有强力的迹象显示中国经济放缓,而且由信贷催生的资源和地产需求已降温.
据多伦多Gluskin公司分析师David Rosenberg指出,在有数据纪录的67年中,ISM名义值如此恶化时,美国经济滑入衰退的比例为75%. "自2009年4月以来,我们从没见过像这样的情况,而且差异在於当时是经济衰退接近尾声.这次则是经济处於扩张,但看起来乏力,且决策者束手无策."他在致客户的报告中称,
这正是关键所在,美联储的大力度措施在避开通缩方面一直卓有成效,但在激励经济实质持续增长方面则逊色太多.正如现任美联储主席伯南克在2002年有名的"直升机"演讲中所言,在必要时,拥有印钞机的央行永远可以通过从天上撒钱来对抗通缩.但是对抗和战胜是两码事,特别是如果央行必须在没有财政当局支援的情况下应战,而美国的情况很可能就是如此.
若当前的税收和支出计划不进行修订,明年财政赤字缩减规模将相当於国内生产总值(GDP)的4%,国际货币基金组织(IMF)认为这会削弱美国经济成长率,至远低於1%,且明年初陷入衰退.
债务性通缩
尽管利率已降至近零,还推出了QE1、QE2和扭转操作,而且投资人蜂拥买入美国公债避险,不需要美联储相助,就已经压低了利率,但美国经济仍未能恢复活力.
美联储想为经济挹注多少流动性都可以,但它无法强迫银行放贷或强迫人们借款.2008年以来,美联储已经让货币基础增长至三倍,但货币在经济中的流通速度却放慢了,这清楚地表明,给同样一贴药加大剂量,不会完全起到疗效.
"我们认为,在去杠杆化背後的全球性力量,其威力要胜过各国央行和政府的总和,出现通缩的可能性要远大於严重通胀,"基金经理Comstock Partners在6月的客户报告中写道.
这是因为债务正在遭到清偿及破坏,而不是在创造债务,因为公司、个人和政府试图削减风险.美国家庭债务水平已连续下降16个季度,但仍远未达到历史正常水准.此外,影子银行系统的资产继续收缩.
即便政治层面允许采取刺激措施--而这实际上不太可能,美联储使用现有工具来扭转上述局面也将非常困难.
这并不是说美联储和其它央行不会去尝试,尤其是随着一周周过去,糟糕的数据纷至沓来.这些尝试可能会推高金融市场.投资者的反应仍会是信任高层的施救措施.
金融市场不可能永远与经济脱节,甚至决策者们也会逐渐认识到这样的事实. 与此同时,"通缩"和"衰退"之类的言辞会越来有规律的出现,伴随它们的,是对新一轮非常规货币政策的预期.(完)
--译文审校 蔡美珍/丁琦
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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