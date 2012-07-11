《Saft专栏》负利率与汇率战争

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 蔡美珍/程琳

路透7月10日电---面对负利率突然大行其道,最好是把它想成只是现行的全球低级别汇率战争的另一项武器.这并不是说,负利率的部分驱动力并非来自经济成长前景低迷及通缩威胁升高.

负利率确实受到这些因素推动,但负利率也是货币政策所作出的宣示,对着全球投资人说:"要走请便." 这是因为,一个迫切追求经济成长的国家央行--这差不多就等於是所有国家皆如此--最想看到的就是本国货币贬值.

欧洲央行是最新一个点燃负利率导火线的央行,上周减息25个基点,降至0.75%.这场金融危机的第八大奇蹟也应运而生--法国发行短债居然也出现负利率.德国和荷兰同样也都能够以负收益率发行债券,而丹麦央行将定存利率砍到负0.2%之後,丹麦银行业者存款放在央行,一年还得付出数亿元的代价.

虽然这种货币政策想要的最大影响可能是逼迫资金放弃观望,投入风险较高的工具,但所有央行都知道,一部分资金会流出本国,而这会使出口更具竞争力,因而产生刺激经济的效果.

最有力的例证之一就是在欧洲央行降息後,摩根大通(JPM.N)、高盛(GS.N)、及贝莱德(BLK.N)欧元计价货币市场户头不再接受新投资.虽然这肯定会让一些潜在投资者转往欧元区内风险较高的资产,但许多金主也会选择将资金投往其他地区.

瑞士央行一直在与强势本币苦战,坚持着代价昂贵且高风险的政策,限制瑞郎兑欧元的汇率上限.因为这项政策,每当汇率逼近1.20瑞郎的界线时,瑞士央行就必须买欧元卖瑞郎,瑞士央行的外汇储备也因而飙增至3,760亿美元,光是6月期间就增加600亿美元以上.正如经纪商FxPro汇率分析师Michael Derks所指出的,瑞士可能把其中很多欧元又转为其他货币,因而使美元及日圆遭遇升值压力.

从汇率战到贸易战

有趣的是,花大力气阻止资金涌入的巴西最近软化下来,在雷亚尔大幅下滑後於6月部分取消对外币贷款的一项征税.尽管这看上去或许像是表明本币升值压力增大的可能性下降,但雷亚尔大跌很大程度上是因为,投资者开始意识到在全球趋疲中巴西也不会幸免.巴西大概不会成为投机客伺机出脱欧元或日圆时的特殊目标,但日本央行和欧洲央行鼓励他们这样做的动机与过去相比并未减少.

驱动当局让本币贬值的同样诱因,也在引发贸易政策上的争端.在美国大选年尤其是如此.

考虑到这一点,上周美国向世界贸易组织发起申诉,控告中国对逾30亿美元美国产汽车徵收不公平关税,应该也就不足为奇了.就在这个时候,由於中国经济前景恶化,人民币兑美元接近年内低点.

随着11月的临近,此类事件还会层出不穷.虽然中国可能会作出让步,但不见得每一起贸易诉讼都只局限在中美之间,而且这些贸易纠纷都伴随着当事方将在外汇市场报复或采取某种形式资本管控的可能.

这些并不是说欧洲央行降息就做错了,实际上他们的行动步子太小,也已经晚了好几个月.不管是因为官方的政策引导还是因为政策修补,欧元都将可能从目前水准下跌.

这正是我们应该预期汇率冲突升温,风险增大的原因所在.中国显示通缩迹象,欧洲又处於经济衰退,下一个采取行动的将是美国联邦储备理事会(美联储,FED).

无论美联储怎麽做,它的预期效果之一肯定是压低美元,把球再踢回给欧洲央行.(完)