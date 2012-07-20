《Saft专栏》当留意领导人说出真相的时机

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 张明钧/蔡美珍

路透7月19日电---要说有什麽会比各个领导人逃避现实更令人担心的事,那就是这些领导人开始说实话.

就上述概念而言,德国总理梅克尔周三异常坦白的评论让人颇感意外,兹引述如下:

"我们还没将这份欧洲计划塑造至可以确保所有事情都能有良好结果的状态,还有很多有待努力之处."梅克尔在德国基督教民主党(CDU)网站上刊登的专访中表示.

嘿,这位大姐,原来如此啊,难怪我们也不是那麽有把握.梅克尔马上补充道,她"乐观预期将会获致成功",不过她向来就是这麽说,然而进展状况却是好坏不一.问题就在於她为何选择这个特别的时点说出这个显而易见的真相.

一如以往,来看看市场如何反应就会有所启发.上述评论曝光後,欧元骤跌,政府公债价格大涨,带动收益率(殖利率)滑落.显然这样的声明并没有办法激发太多的信心,若你是一个企业主管,听到这番话会让你想要扩大还是减少投资和聘雇呢?举例来说,德国公债上涨也显示,市场深信梅克尔的直率发言,意味着德国财政部扩大承担不断膨胀的烂帐的可能性下滑.

至於欧元方面,主要的支持者认为欧元可能无以为继,所带来的就是偏向下行的风险.我也要特别提到在可以预见的未来当中,只要有一个高官说了或做了什麽令人意外的事,这样的意外情绪可能往往会造成自身货币贬值的效应.毕竟当下我们正处於货币战争之中.

梅克尔这番新的真知灼见,一方面可能是为了解决其国内及欧洲内部的政治问题,另一方面则是要厘清中国及美国伸出援手的相关疑虑,这两方面可谓同等重要.

投下震撼弹往往可以对协商夥伴产生刺激.而在周四德国下议院针对贡献西班牙纾困议题进行表决前,梅克尔还得对面对所属政党内部的反动,尽管反动成功的可能性不高.

话虽如此,被官方所忽略的风险往往会在官僚体系正视其存在时直扑而来,成为现实.欧元区拆夥的风险可能要高於许多听到梅克尔谈话者的认知,一旦她说出了关键字,风险肯定还要进一步升高.

IMF谏言

周三另一个难得打开天窗说亮话的则是国际货币基金组织(IMF),IMF直接向欧洲央行喊话,认为欧洲央行应该要更加积极支持欧元区经济.IMF指出,欧元区到2014年年初发生物价下跌及通货紧缩的机率约有25%,风险集中在欧元区的南部重灾区.

除了呼吁让欧洲央行负起扮演最後放贷者的责任,IMF还强调应该大幅宽松货币政策,更加积极推动支持欧元区加强整合.(here#document/p1)

基本上,IMF就是希望欧洲央行端出一个无所不用其极的政策,不仅要降息,还要推出"相当"的量化宽松,买进更多弱国公债,再接再厉为银行提供更多低息流动性.IMF也呼吁欧洲央行应该接受与其他债权人享有相同地位.

这是非常直接的讯息,强烈到令人不知所措,特别是当你体认到,欧洲央行非常不可能会这样照做,除非情况真的极为危急.显然,25%的通缩机率或许还不足以逼使欧洲央行放弃它对自身职权及义务的狭隘看法.

虽然很难去预测欧洲的未来事件发展,但未来几年欧洲的可能经济及市场影响,却是变得愈来愈不难理解.大约一年前这些负面影响开始出现时,主要是由於不确定性,不过随着时间逐月过去,这些影响将变得愈来愈具实质性,欧洲南部国家经济低迷,欧元区将一波波通缩压力传递至世界其他经济体.

尽管最大风险是欧元区发生崩坏性改变,但只要这场危机拖延未决的时间拖得愈长,需求下滑的代价就会愈高.

美国联邦储备委员会、英国央行、日本央行及中国人民银行都会比欧洲央行更快发起积极行动回应,未来势必还有许多非常手段将会祭出.(完)