《Saft专栏》西班牙的彩券救债解决方案

(本文为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 张明钧/王洋

路透7月26日电---若一个国家搞到和西班牙一样,得透过彩券来借入资金,实在没有什麽比这更糟了. 不过,实际上确实有可能变得更糟;西班牙国营彩券公司正寻求从国际银团贷款取得60亿欧元资金,将之用於现金短绌地方政府的纾困.

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没错,西班牙对於债务问题的解决方案,就是杠杆应用其彩券事业.不过唯有这个计画是将借来的60亿欧元全数拿来买年度耶诞节大彩券(El Gordo),并靠着赢来的钱过着幸福快乐的日子,才会显示出西班牙已经狗急跳墙.

西班牙国营彩券公司SELAE正为180亿欧元的基金做出贡献,该基金将会用於提供受重创区域政府的紧急融资.西班牙财政部会贡献剩余的120亿欧元.该基金是在两周前宣布,已经出现了申请者--瓦伦西亚(Valencia)地区政府,其在周五要求35亿欧元的援助.加泰隆尼亚(Catalonia)也考虑申请援助,之後肯定还会有更多地方求援,这些地方政府因经济滑坡且毫无发展而陷於挣扎.

西班牙地方政府在现在到年底前面临在融资需求,规模可能相当於前述基金,使人怀疑彩券所做的贡献是否真的就足够了.

西班牙也是周一宣布禁止投资人放空股票的国家,此一禁令的效果可能和过去一样低落.

2008年以来,西班牙地区债务已经增加逾一倍,如今相当於国内生产总值(GDP)的13%.

西班牙银行业已经接受纾困,对於该国将需要欧洲及国际夥伴全面纾困的揣测不断升温.这已经使得西班牙的借款成本升至难以为继的水准,西班牙10年期公债收益率(殖利率)报7.38%,略低於本周稍早创下的历史高点.

3月时,西班牙还能以不到1%的收益率标售六个月期国库券.周二标售时西班牙国库券的收益率已窜升至3.69%.

杠杆与撙节

西班牙去年9月曾考虑过SELAE公开售股,但後来市场形势恶化,该计划被束之高阁.虽很难预测贷款的筹集情况,但必需承认会有一些特别的风险.彩券实际上是国家颁发牌照的印钞机,尽管我们不知道西班牙政府对SELAE的专营权做了什麽承诺,但我们的确看出来西班牙需钱孔急,而一两年内这种状况只会更严重.当然,如果最坏的情况发生,西班牙退出欧元区,那麽以欧元做的贷款最终转成以西班牙新货币计算的可能也是存在的.

当然,任何动用该基金的地方政府都需要减少开支,以便可以偿还纾困金,而这又会使衰退加剧.除此之外,他们也必需放弃未来的税收.

这是西班牙政策的疯狂之处--它在寻求任何可行的杠杆机会,而同时又在实行完全不利於产出的撙节政策.像希腊一样,西班牙需要德国和欧盟提供大量的补贴贷款,或者更好的是勾销部分债务.欧盟和欧洲央行(ECB)目前的政策只会造成通缩和GDP萎缩,而这两个因素最终将使得现有债务更加无力偿还.

这就是金融市场推高西班牙借款成本所告诉我们的.

西班牙自身预测2013年其经济将萎缩0.5%,这可能是过於乐观的评估.西班牙政府上周表示,今年不计利息支付的政府支出将比上限低6.6%.而将上述撙节举措计入在内,则意味着中央政府的支出减少12%,而就在三个月期其还经历了一次的类似减支.

公正的说,彩券是一项资产,西班牙政府作为执照发放者,有权从中取得大部分收益.而彩票也被认为是逆周期的,在艰困时期反而受欢迎程度更高.

不过这整个作法确有错误.西班牙不需要更多债务,哪怕是表外债务.需要的恰恰是降低债务.它也不应该进一步削减支出,反而需要复苏支出,至少要在制止住恶性循环之前是如此.

除非获得有一个德国支持的救助大礼包,抑或是ECB出人意料地实行另一轮量化宽松,否则西班牙将继续面临压力,并进而对欧元区构成拖累.(完)