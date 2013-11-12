《Saft专栏》欧洲央行和美联储的货币宽松政策造成风险叠加

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 洪曦/蔡美珍/石冠兰
路透11月12日 -欧洲央行(ECB)和美国联邦储备委员会(美联储/FED)采取相近的货币政策，全球各国的利率将在较长时间内保持偏低水准，为风险资产的持续攀升提供条件。
不过，由于货币政策对金融市场的作用要大于实体经济(按理来说是这样)，纸面上的涨幅越大，实际风险也就越高。
欧洲央行上周出人意料地决定，将指标再融资利率下调到0.25%，以应对令人不安的通胀率骤降、以及同样恼人的欧元走强。
自从美联储9月份做出不缩减购债规模的决定后，在不到两个月的时间里，这是又一家因温和政策而让投资者感到震惊的主要央行。
此外，根据美联储内部的不同意见来进行判断，我们已经快要找不到感到意外的理由。
“虽然近来美国发布的经济数据接连带给人们惊喜，让宽松规模提早缩小的可能性提高，但我们仍认为美联储将使用前瞻性指引来暗示，超宽松货币政策的维持时间要比当前所暗示的还长许多。”法国兴业银行分析师Klaus Baader周一在一份致客户报告中写道。
美联储看似不会在12月份的会议上缩减购债规模。主席伯南克在卸任前，可能倾向于将指挥棒留给继任者叶伦。这样的话，美联储至少要到明年3月才会有所行动。
上周由美联储主要经济学家发表的一份学术论文，或许提供了一条线索，让我们了解美联储可能以什么方式及理由决定设法让市场相信，美联储准备继续为经济踩足油门更久一点。(here)
美联储的策略称之为前瞻性指引，基本上就是承诺未来将采取某种路线行动的央行术语，这个前瞻性指引的内容大概会承诺维持利率于低位，直至失业率降到只剩5.5%，比现行版本的指引整整低一个百分点，比目前美国失业率少两个百分点。
换言之，如果美联储真的缩减刺激措施，可能会同时提出一个更加强力的前瞻性指引，以作为安抚。
**啃老族和推特热**
很明显的，欧洲央行和美联储都有很多麻烦要处理。欧美的通胀率都远低于目标，而且有不少迹象显示通胀率正处于一波持续数年的下行趋势。失业率也是一大问题，欧元区部分地区的庞大青年失业人口，恐怕会在劳动力形成失落的世代。
正如伯南克周五谈话所强调的，类似的变动力量也在美国发酵(但或许未必)：
“就业市场闲置人力极多--许多年轻人还住在父母家之类的地方，这是非常重要的问题。”
以货币政策解决这些问题的代价，是形成潜藏危险的金融市场追逐风险扭曲现象。只要看看股市追捧高风险投资的疯狂热潮就可见一斑--从Twitter首次公开上市(IPO)大获成功，到极具投机色彩的3D列印股涨势。虽然凡是跟你说这绝对是泡沬的人，最多只能说是过度自信，但那些说这绝对不是泡沬的人，肯定是骗子。
如此宽松的货币政策持续时间这么久，也会积累其他类型的风险。其中之一就是政府误入安全假象中，由于债市状况让人失去了戒心，政府就推迟了亟需进行的改革。
美联储与争执不断的政党间的对手戏，就是一个很好的例子。美联除将政府关门作为不缩减刺激举措的理由之后，政客们或许会因为相信他们已经取得大展演技和推拖延宕的授权，而可以免受责难。
新兴市场也一样糟糕，未能好好把握美联储推迟缩减所获得的短暂喘息期。
“新兴市场之后实际上什么都没做，没能为缩减购债来临更好地做准备，如果更多投机性资本涌入这些市场，那么这些货币在面临急抛时将更为脆弱，”对冲基金SLJ Macro Partners经理人Stephen Jen在客户报告中称。
换句话说，任何风险资产出现更大涨幅，预料接踵而至的将会是更大规模、也可能更为猛烈的抛售。(完)
(译文审校 张明钧/隋芬)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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