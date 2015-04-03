《SAFT专栏》全力应对通缩？恐怕是挂一漏万

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 王颖/许娜

路透4月2日 - 如果一个国家百病缠身，却只盯着通货紧缩的话，那么它最终很可能会陷入通缩，且很可能当通缩真正发生时又应对失当。

央行官员们牢记大萧条时期的教训，自金融危机以来使劲浑身解数，绝不放过任何通缩苗头。大萧条时期，异常严重且不断加深的通货紧缩成了经济的主宰。

央行官员只顾通缩的做法忽略了许多现实，国际清算银行(BIS)近期一份对过去140年通缩情况的研究便探讨了一些通缩之外的实际状况。

经济成长与商品和服务价格的下跌关系不大；而资产价格下滑，比如房地产泡沫的破裂则有着更大的破坏性。

关键在于别让货币政策吹起房地产泡沫，而不是等泡沫破裂后拿起拖把去打扫。对于手拿拖把的央行官员来说，到处都像是需要打扫的水坑。

现在大家十分看重用货币政策来抵御通缩，只是因为在过度举债吹起的泡沫破裂之后，政治上很难再通过政府支出来刺激经济了。难道别人拿走了你的铁锹，你就用锤子来挖沟吗？

“把大萧条当做一个典型，来推导通货紧缩带来的成本，会有误导之嫌”BIS的Claudio Borio、Magdalene Erdem、Andrew Filardo和Boris Hofman在研究报告中写道。(here)

“从产出下降的角度而言，大萧条是极特别的例子；而产出下降的程度可能也与物价下跌本身关系不大，而是与其他因素有着更大相关性，包括资产价格大幅下滑，以及连带出现的银行系统萧条。”

此项研究考察了过去140年主要经济体的情况，它们总体上有18%的时间处于通货紧缩状态，但二战后处于通缩的时间只占5%。根据该项研究，高债务水平关系很大，但这是因为高负债放大了房地产价格的下滑，而不是放大了商品和服务价格的下跌。

而现在，欧元区、美国和日本都在全力抵抗通缩威胁，仿佛1930年代的经济大萧条会重演一般，同时全然忽视了能源和一些制成品价格下跌的影响。

**日本--没那么糟？**

欧元区核心通胀率过去几个月一直处在0.6-1.0%区间，远低于欧洲央行2.0%的目标。通胀率确实很低，但仅靠这个并不能完全证明有理由祭出QE。

“当然，这可能代表着危机后的一种常态，即发达经济体的雇员没有筹码来强迫(雇主)加薪，”ADM Investor Services分析师Stephen Lewis在客户报告中称。

“在此情况下，通过货币政策推高通胀率可能只有短暂的成效。物价上涨将减少家庭实际收入，削弱消费者需求，最终导致生产者的定价能力减弱。”

看看日本最近几年和现在的表现吧。许多人认为，日本的通缩梦魇挥之不去，是经济疲弱的主要根本原因。这种看法低估了人口减少的影响。2000-2007年，日本实质国内生产总值(GDP)增长了9%，相比之下形势可称为健康的美国增长了11%。但若按劳动年龄人口计算，日本实质GDP增长了15%，而美国仅增长了8%。

日本采取安倍经济学政策，通过压低日圆及祭出大规模的量化宽松举措，竭尽全力要实现2%的通胀目标。至少目前为止，产生的主要结果是生活水平下降，因为物价涨幅与薪资增长并不一致。哦，还大大刺激了企业获利，因为日企决定不增产、不在日圆贬值的情况下销售更多产品，而只是享用由此可能带来的较高利润率。

目前的通缩无疑与金本位制时的通缩意义大为不同；金本位制情况下，货币供应量不是由央行调节。这种灵活性是支持不兑现货币央行体制的主要论据之一。

有工具固然不错，但用得恰当才更好。(完)

(译文审校 张明钧/王丽鑫)

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