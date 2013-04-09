《Saft专栏》日本央行大举印钞 却可能事与愿违

(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 李婷仪/程琳

路透4月9日 - 日本央行大举刺激通胀的新计划将创造增长，但可惜的是，这些增长可能大多将集中在金融市场以及日本以外的地方。

只要日本消费者依然深信新计划刺激出来的通胀是出现在他们所购买的物品而非薪资的话，日本央行最新启动的印钞政策实际上将导致资金大举外流，受惠的反而是欧洲、美国及其他经济体。

日本央行上周誓言在两年之内投入1.4万亿(兆)美元购买资产及债券，力图实现2%的通胀目标。央行将创造新资金并干预市场，吸纳日本公债及其他资产；同时把目标转为经济体系中的货币供应量，而非可其贷款利率。

以规模而言，这是一次重大的改变。但其背后的逻辑与日本过去20多年来所遵循的货币政策无异，这些政策大多数徒劳无功。若想打破物价、薪资、产出的自我强化式下跌循环，日本央行就必须说服企业和家庭消费，或者说服他们，比起为明天而储蓄，当下的投资在日后更具增值力。

不论用何种标准来衡量，日本央行此番作为均称得上是大计划。以日本公债发行规模而言，日本央行的计划大约是美国量化宽松规模的三倍。

问题是钱要往哪儿去。日本央行显然已经在全球市场引发震撼，日圆持续贬值，如惊弓之鸟的日本公债收益率下滑。

症结在于日本消费者历经一个世代的通缩和经济停滞之后，思考过程难脱悲观。

上周日本央行公布的调查显示，有将近四分之三的家庭预期物价将在一年内上涨，这个比率是2008年以来最高。表面上看似是货币政策的一大胜利，但是，那些预期经济即将通胀的家庭真的舍得花钱吗？

那就不一定了。首先，民众预期上涨的物价集中在家庭必需品，特别是食品及能源。至于可以选择不购买的耐久财，按实质条件来看，价格预期仍是下滑。

更糟的是，仅有9.5%的受访者认为薪资水平会跟得上通胀的脚步。

很明显地这是暗示着资金将不会动。因为家庭会减少支出，以避免遭受必要成本上升之苦。

如果日本企业开始调高薪资，可能有助于改变情况。但虽然央行的积极新举措导致日圆贬值并提升出口竞争力，却无助于改善日本贫乏的资本配置和产品研发。

**效果溢出**

就像美国的量化宽松政策一样，观察央行政策影响的真正地点是在金融市场。

日本央行将成功压低日圆汇价和日本公债收益率。这有利于出口商，而很多依赖于收入的投资者则要遭殃。此举还将推高日本股市.N225--至少能在一定程度上起到这种效果，因为人们的风险胃纳会上升。

如果这次大举印钞的政策不能推动资金在日本经济当中流通，这些货币就将躺在银行存款、保险公司和退休基金账上。银行、保险公司和退休基金都得考虑如何处置这些资金。

很多人对超额收益的渴望将不可避免的日益上升，从而选择投资收益更高的海外债市，虽说这也会带来额外的汇率波动风险。

这将帮助降低一些地方的利率，如法国、美国和巴西等新兴市场，而且会格外受到欧元区的欢迎，或许这能在一定程度上解释日本央行此举未在亚洲之外招致太多批评的原因。

更加坚定决心的日本央行在抗击通缩时可能困难重重，但风险更高的市场将受到支撑。高收益债券和股票价格应该会受到资金稳定流出日本进入其它市场的支撑。

从某种意义上说，这是好消息。增加货供将小小帮助日本，并使刺激效果遍撒各处。

真正的问题在于金融市场与全球实质经济持续脱节，而且裂痕越来越大。

日本很可能会进入牛市，但重振经济的努力恐怕会付诸东流。(完)

(译文审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。