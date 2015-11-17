《SAFT专栏》考虑到工作年龄人口因素 日本经济表现还不错

撰稿 James Saft 编译/王颖/龚芳/李爽

路透11月17日 - 好消息是，考虑到工作年龄人口数量，日本经济从绝对值来说表现还算不错。

坏消息是，包括工作年龄和其他年龄段在内的总人口数量在下降。

更坏的消息是，长期而言，债务水平不会随着人口数量的减少而下降，只会随着人口基数的缩小而越来越难以偿还。

周一公布的数据显示，日本经济陷入了过去五年来的第四次衰退，第三季实质国内生产总值(GDP)环比年率下滑0.8%。而与每年人口总量下降0.3%、工作年龄人口降幅远超1%的情况相比，第三季度的这种经济表现看起来还不算太坏。经济增长还有起有落，但人口却是只减不增。

投资者，特别是对日本巨额公债有曝险的投资者，并不真的在意日本是否能很好地应对目前局面。虽然日央行买债速度要快于政府发债，但越往长远看，债务可持续性似乎就越差。日本公债目前相当于年度总产值的245%，几乎是美国102%的两倍半。

安倍经济学，这套全力以赴旨在结束数十年通缩的财政和货币刺激计划，显然没有按预想取得成功。安倍上任三年以来，经济已两次陷入衰退。

当然，安倍经济学时运不济，正碰上中国因自身人口结构问题和经济转型需要，而陷入长期、痛苦的成长放缓过桯。

中国的情况使日本等亚洲出口国家的营运环境极其艰难，如此一来，企业投资下滑成为最近经济放缓的罪魁祸首或许就不足为奇了。有关美国即将升息的预期打压了日圆汇率，目前兑美元JPY=报在123日圆，给日本央行留下了更小的政策操作空间。

一旦日本央行加码购买资产，日圆可能进一步贬值，但却可能并不足以给出口商帮上忙；出口商并未因日圆大跌而繁荣起来，而那些购买进口食物和其他商品的消费者还深受其害。

**往哪投资?**

这有助于解释日本央行令人费解的反应，该行本周即将开会讨论利率政策。日本央行虽然仍致力于推动安倍经济学，但很有可能希望等到全球情势更加稳定，再进一步采取行动。

日本政府退休金投资基金(GPIF)及日本邮政银行(7182.T)等持有日本政府公债的大户，一直在向其他资产转移，以期获得更高回报。

这些债券很多都是被日本央行买走的，这有助于日本老龄人口的退休储蓄，但却并不一定会刺激国内经济成长。

“数据表明，日本的过度流动性正在流向国外，而非投资国内。我们认为这就是日圆如此疲弱的原因所在。预计日圆将进一步贬值，”High Frequency Economics的Carl Weinberg在给客户的报告中写道。

企业面确实是这样。日圆贬值让出口企业取得丰厚获利，他们乐意积累不断提高的利润，然后往往把投资分散于海外的制造基地，而非增加国内投资。

这实际上限制了安倍经济学设计者原本预期的乘数效应，这些举措对薪资和物价带来的提振作用，都不如预期那般大。

深入研究就会发现，很难把责任归咎于日本企业或退休基金的策略。这两者都认为海外长期投资前景更好，而且出于对股东和投资者的责任，他们都设法增加日本以外市场的敞口。

这是人口萎缩所带来不可避免的逻辑。当你谨记未来人口下降、并节约使用资源之时，你所采取的措施则可能令糟糕的人口老龄化问题愈加恶化。

从某些角度来看，日本经济以其人口数据来说表现已经不错。人均产出应能继续增长，尤其是以工作年龄人口来衡量。

日本国内有许多工作要做，但提高通胀以减轻债务负担变得愈发紧迫，而目前采行的这些工具效果似乎仍不明显。(完)