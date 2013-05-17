《Saft专栏》量化宽松与资产组合迷局

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 洪曦/蔡美珍
路透5月16日 - 量化宽松政策或许会让投资者选择持有更多的现金，而非风险资产，从而钝化这项货币政策的效果。
量化宽松的构想中有部分基于以下假设，即购买公债将带动利率下降，推动投资者选择股票等风险较高的投资品；这也就是所谓的资产组合再平衡效应。而这原本应该会强化投资和消费。
不过，在伦敦Threadneedle Investments多元资产投资部门主管Toby Nangle看来，这种假说可能与多数投资者的资产组合构建方式相左，或者是打乱投资人建构投资组合的方法。
Toby Nangle认为，利率降至极低水准后，政府公债无法在资产组合中扮演基石的作用。公债本身能够对投资组合发挥维稳作用，并让投资者能够勇于承受更高的风险。这番论点颇具说服力。
“虽然我已经在资产管理行业工作了16年，但是还从来没有看到哪家经验丰富的大型机构终端投资者，会(根本)不相信五年周期内的股票表现要好于债券。”Nangle在一份致客户的报告中表示。
浏览该报告，请点选：here
“这引出了一个问题，那就是在客户们可以全面持有其青睐的资产时，为什么还要买入债券呢？理所当然的答案就是他们关心整体投资组合回报的波动。”
在常态市场上，政府公债和股票是互补的资产；持有公债，投资者将可在一定水平风险承受水平上，持有更多的股票。这是因为，虽然两类资产的波动性都比较大，但是如果在投资组合中同时持有的话，实际上会降低投资组合波动性。
投资者相当在意波动性。投资产品价值摇摆不定，不仅仅让人感到紧张不安，对于资产经理的职场生涯和资金所有者的实际需求来说，都有可能带来毁灭性后果。
确实，数据显示，同时搭配投资中长期公债及股票，比起只投资其中一种，波动程度会降低，这正是投资组合的基本建构。
因此，公债不只是一个避险工具，而是一个具备正收益的避险工具。事实上，这是公债受到欢迎的一大原因。
**量化宽松效应**
现在来想想，当政府买债措施将这些债券的收益率压低到微乎其微，甚至如果加上通货膨胀调整，沦为负收益率时，会发生什么情况。同时也想想看，在量化宽松之下，作为一个投资人，你所面临的债市，是由一个大买家主宰，这个买家的动机不在于获利，而是就业和通胀，而且如果未来达到其目标，这个买家可能摇身一变成为大卖家。
“目前多数发达国家债市在我的投资组合里面没什么表现，我已经全部卖光。我比较重视那些确实有希望抵销股市波动性、而且有正收益的债市，并且利用它们，藉以在最诱人的股市维持大量曝险，”Nangle称。
那么，应该要持有什么？
主要问题在于，在政府公债以外，拥有正收益的可投资资产，例如公司债，多数与股市的连动性都要高出许多。这就表示，这些资产会提高投资组合的风险及波动性。
如此一来只剩下现金，现金是零收益，但是它不像债券一样有资本利损的危险。可惜的是，如果你要增加现金部位，就得降低股票敞口，或是再度提高投资风险。无论哪一种做法，量化宽松可能都在无意间导致一些投资人持有更多现金。
那么，投资人现在实际状况究竟如何？
乍看之下，金融市场似乎显示多数人正在提高投资风险，但证据并非完全一致。虽然货币市场部位目前比信贷危机高峰大幅下滑，至少在美国是如此，但现在仍处于历史高档水准。同时，存于商业银行的现金资产大幅增加，当然其中有很多复杂原因，但这个现象可以明确解读为，民间家庭及企业对未来看法保守。
这一切都更让人觉得，量化宽松在货币政策方面的成功，仍然没有获得证明。
对投资人而言，重点在于整个投资环境变得更加危险，而各大央行正在强迫你共担苦果。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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