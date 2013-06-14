《SAFT专栏》市场动荡可能令欧元区风险重燃

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 李爽/朱晓军
路透6月13日 - 现在可能又要开始担心欧洲二线国家债务问题了。
与其他各种风险资产走势一样，欧元区疲弱国家债券最近几周下跌，因高评级政府公债收益率(殖利率)上升，且债市投资整体呈流出势头。
如果市场恢复平衡，那就证明这波跌势是追随全球市场走势的短暂下跌。
但实际上，很少有市场会有着像意大利、西班牙、葡萄牙和希腊债市那么多的下跌空间；这几个国家存在许多结构性和周期性弱点，过去10个月投资者对此基本上都乐于视而不见。
自从欧洲央行总裁德拉吉发布着名的“不惜一切代价”以拯救欧元的声明、且该行公布直接货币交易(OMT)购债计划之后，欧洲市场逐渐恢复平静，平静的程度几乎使其恢复正常交易。这一过程中，欧洲以外的美联储政策等重要因素也起到推动作用。
这本身就体现了官方政策的成功，但这种情况并不一定永远持续。
“欧央行去年宣布OMT以来，欧洲主权利差市场表现温和，我们因此重新评估一些风险，也忽略了一些事情。公平地讲，随着时间过去，政策逐步实施等真正降低了风险、或降低了风险成为事实后所可能产生的冲击，”瑞银利率策略师Justin Knight在写给客户的报告中称。
“但在某些情况下，风险就像一直以来的那样真实存在，但或许不会令我们担忧，除非欧洲金融市场重现压力。”
欧元计划的发展还有诸多基本面和结构性问题有待解决，如果这些问题再度吸引投资者的眼球，不难想像每个问题都可能使欧洲二线国家债市急坠。
当然这些都不一定发生。市场可能自我修复，日圆或许再度走软，几周后，对于欧元区疲弱国家公债的风险，我们可能就像六或八周前那样抛诸脑后。不过，即便床下的妖怪从不现身，或许最好还是给他们起个名字并加以描述，这样当他们出现的时候我们可以认出来。
**考量希腊及塞浦路斯的实际案例**
在德国宪法法院针对欧洲央行危机措施的听证会上越辩越明的是，OMT不是受创欧元区政府无限融资的潜在来源。OMT是只有在某国申请并同意采取补救措施后，欧洲央行才会在二级市场购入债券。据欧洲央行执委亚斯穆森在该法院的证词，上述措施在实践范围上确实受限。
亚斯穆森表示，“我们此前宣布，我们的OMT干预的预设立场是‘无上限的’。我们确信，这一强烈信号是必要的，以便说服市场人士相信我们认真且有决心达成稳定价格的目标。”
“但同时，OMT的设计令所有人都清楚该计划的实际作用有限，因为它只限于短期公债，而且实际购债规模可能有限。”
有上限和无上限是不同的概念，投资者会去解读其中的含义。
同样，正如Knight所指出，债券持有者也许更加担心他们所处地位和官方债权人地位的不同。如果债市毁灭时，你只会把钱输给欧洲央行和其他官方机构，那为什么要持有西班牙公债？尽管去年各国采取大量措施以缓和市场担忧，但我们手头唯一的真实案例是希腊，其民间贷款者遭遇减记，而欧元公部门贷款者却未受损失。
或者来看塞浦路斯的例子。该国银行的储蓄者被迫提供纾困，并承担倒闭银行成本的一部分。尽管如此，从某些指标来看，过去一年的存款外逃事实上有所减少。塞浦路斯可能是必要的一步，但我们还没有经历过对某个欧元区国家的严重担忧。在这些情况下，资金也有可能不会外流，尤其是10万欧元储蓄保险计划所覆盖的资金。另一方面，即使这些资金受保险计划覆盖，储蓄者也有理由担心塞浦路斯之后的局势。
要是全球市场有一些好运，欧元区官员将可能根本不必担心这些问题。
如果他们运气用光，欧元区的问题就可能卷土重来，再度成为全球市场的焦点。(完)
(译文审校 张明钧)
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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