版本:
中国
货币新闻 | 2013年 7月 25日 星期四 12:50 BJT

《Saft专栏》通过购买大宗商品来多元化投资的策略或许并不高明

知名未来学家及投资人Esther Dyson就3D打印技术的影响给出了一些有趣的看法。Dyson认为，这种技术将重创运输和物流公司，因为3D打印技术的使用将明显减少物品运输。

浏览Dyson有关3D打印技术将如何改变世界的文章，请点击：(here)

Dyson亦指出，3D打印技术的崛起，将降低目前企业被迫持有的库存水平。由于美国商品库存总价值达1.7万亿美元左右，相当于年度国内生产总值(GDP)的约10%，从生产流水线转移到随选3D打印，最起码将对大宗商品价格产生一波冲击。

我相信有许多专业投资人士在大宗商品市场上赚了不少钱，而且将继续获得不错的收益。

不过，鉴于对大宗商品投资进行积极管理的成本很高，而且十分有理由相信大宗商品市场将受到冲击，目前对我们大多数人来说，可能应该要精挑细选了。(完)

(编译 隋芬/洪曦/王翔琼/兰秀娟; 审校 高琦/蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐