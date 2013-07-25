《Saft专栏》通过购买大宗商品来多元化投资的策略或许并不高明

标题新闻：英美资源集团称将以1.66亿美元，把南非的动力煤业务出售给Seriti Resources
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知名未来学家及投资人Esther Dyson就3D打印技术的影响给出了一些有趣的看法。Dyson认为，这种技术将重创运输和物流公司，因为3D打印技术的使用将明显减少物品运输。
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Dyson亦指出，3D打印技术的崛起，将降低目前企业被迫持有的库存水平。由于美国商品库存总价值达1.7万亿美元左右，相当于年度国内生产总值(GDP)的约10%，从生产流水线转移到随选3D打印，最起码将对大宗商品价格产生一波冲击。
我相信有许多专业投资人士在大宗商品市场上赚了不少钱，而且将继续获得不错的收益。
不过，鉴于对大宗商品投资进行积极管理的成本很高，而且十分有理由相信大宗商品市场将受到冲击，目前对我们大多数人来说，可能应该要精挑细选了。(完)
(编译 隋芬/洪曦/王翔琼/兰秀娟; 审校 高琦/蔡美珍)
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* 人民币收跌至三周新低 * 中间价跌幅相对有限，预期仍有部分过滤 * 整数关附近有大行维稳，部分头寸也获利了结 * 短期汇价缺乏爆发点，区间波动仍是大概率 (新增评论和收盘报价) 路透北京/上海4月10日 - 人民币兑美元即期周一收跌至三周新低，中间价 亦下探近三周低点。交易员称，上日美指大幅反弹，但中间价跌幅相对有限，预期仍有部分 过滤；人民币汇率CFETS指数连续反弹，部分吸收强势美元的影响，市场预期短期仍延续区 间波动，料不会轻易跌破6.92元。 他们并指出，美元强势也小幅提振客盘购汇需求，大行适度提供美元流动性，当然部分 头寸也预期日内汇价续跌空间有限，选择在6.91元附近结汇获利了结，均限制汇价跌幅，料 短期汇价仍延续区间波动；离岸CNH则连续下行，两地价差倒挂状况消失。 “习特会对汇市的影响不如非农和美联储缩表等来的直接，当然我也不认为美指会趋势 性上涨，美指也好，人民币也好，都缺乏一个爆发点。”一外资行交易员表示。 一中资行交易员称，习特会既然能碰面，人民币应该就不会被列入
路透东京4月10日 - 日本央行名古屋分行经理内田真一周一表示，美国总统特朗普贸易政策的不确定性，尚未导致日本企业延缓资本支出计划。