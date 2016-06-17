《SAFT专栏》无论A股是否纳入MSCI指数 中国监管风险仍大不宜押注

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft 编译 王颖/刘秀红
路透6月16日 - 中国大陆股市最好不要碰，而理由不光是MSCI明晟推迟将中国A股纳入指标指数时所说的那些。
本周，MSCI明晟第三次拒绝将中国A股纳入其指标指数；虽然赞扬中国当局在解决其关切问题方面取得进展，但称尚需进一步的改善。
MSCI明晟称，拒绝纳入A股的其中一个理由就是投资者把资金转移出中国面临障碍。他们还呼吁使中国股市的停牌制度增加透明度并加以限制，中国大陆股票往往会长时间停牌，害投资者被价值高度不确定、无法流动的股票套牢。
MSCI明晟决定等待中国深化改革，是明智之举，但即便改革马上进行，投资者也应该再等一等，给中国一段时间建立成绩单，在资本市场扮演公平且可靠的投资者权益守护者。
从表面来看，中国不被纳入MSCI新兴市场指数，或是一个希望建立全球曝险的投资者，却要完全规避中国股市，或许显得奇怪。毕竟，中国是全球第二大经济体，占全球市值的比重大约有9%。如果你对中国没有曝险，那么你就是在押一个重注，不是吗？
这是个重注，但很可能是一个明智且有原则的赌注。以近期的事情来看，让人很难有信心，认为在中国作为一个投资人会得到善待。投资人遭到更多不利遭遇的风险也很难估算。这并非只是中国要改变规则这么简单的事。
所有这些与如何看待投资中国，是两码事。你对中国股价或未来中国经济走势可能有自己的看法，但我最大的顾虑已经超出这个层面。我担心投资者在中国不会得到公平待遇，担心他们将受制于政府政策反复无常、刚愎武断以及无法预知的调整。
过去两年中国在股市采取的行动就恰恰是这种情况：反复无常、刚愎武断、无法预知。即使中国调整政策，并做出善意承诺，你还是要一段很长时间，才能合理相信中国当局不会为了一时方便而又推翻这些调整。
**上一次的乱象**
我们不妨看一看中国股市过去两年发生了什么，以及政府官员扮演的角色。最先是中国股市某些部分的泡沫破裂，很大程度上是因为不够成熟的股民借钱炒股在推波助澜。人们如此热衷炒股，其中很重要的原因可能是很多人相信，政府在支持股市上涨，以此缓冲经济从出口拉动向内需拉动转型过程造成的冲击。不过这种说法并无从考证。
一年前，疯狂买进变成恐慌性抛售，而中国政府因为担心会削弱自身公信力，于是严厉抨击其认为需对此负责的人和交易策略。从狂买到狂抛，这种情形经常发生。
中国发动了一种阻止股市下跌，或者更准确地说，反对价格发现概念的运动。当局对机构及内部投资者售股加以限制，禁止股票卖空，并严控期货交易。中国境内的期货交易规模目前仍仅为政府干预前的十分之一左右。当时逾半数上市公司曾暂停过交易，而且在监管当局“熔断机制”下整个股市曾数次中断交易。
对于其认定加剧抛盘的人，中国当局的处理方式也是一种震慑。一些人突然不见了，过一段时间又面对镜头“承认”自己的罪过。
很明显，中国政府将资本市场视为一个需要积极控制的工具，以达到政府目标。中国在具体行动方面不够娴熟是一个问题。在此过程中似乎不惜践踏正当权利是更大问题，也是投资者应该留意的重要警告标志。
不是因为中国的一些作法实施得很糟糕--尽管确实不好，而是因为作为监管当局却采取不当作法，这就成了一个风险，而且预示未来可能有更多风险。
投资者可能需要很长时间才能习惯这些风险，而且中国需要较长期的行为改善记录，才能树立新的形象。(完)
(译文审校 蔡美珍/张涛)
(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。