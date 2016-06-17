《SAFT专栏》无论A股是否纳入MSCI指数 中国监管风险仍大不宜押注

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 王颖/刘秀红

路透6月16日 - 中国大陆股市最好不要碰，而理由不光是MSCI明晟推迟将中国A股纳入指标指数时所说的那些。

本周，MSCI明晟第三次拒绝将中国A股纳入其指标指数；虽然赞扬中国当局在解决其关切问题方面取得进展，但称尚需进一步的改善。

MSCI明晟称，拒绝纳入A股的其中一个理由就是投资者把资金转移出中国面临障碍。他们还呼吁使中国股市的停牌制度增加透明度并加以限制，中国大陆股票往往会长时间停牌，害投资者被价值高度不确定、无法流动的股票套牢。

MSCI明晟决定等待中国深化改革，是明智之举，但即便改革马上进行，投资者也应该再等一等，给中国一段时间建立成绩单，在资本市场扮演公平且可靠的投资者权益守护者。

从表面来看，中国不被纳入MSCI新兴市场指数，或是一个希望建立全球曝险的投资者，却要完全规避中国股市，或许显得奇怪。毕竟，中国是全球第二大经济体，占全球市值的比重大约有9%。如果你对中国没有曝险，那么你就是在押一个重注，不是吗？

这是个重注，但很可能是一个明智且有原则的赌注。以近期的事情来看，让人很难有信心，认为在中国作为一个投资人会得到善待。投资人遭到更多不利遭遇的风险也很难估算。这并非只是中国要改变规则这么简单的事。

所有这些与如何看待投资中国，是两码事。你对中国股价或未来中国经济走势可能有自己的看法，但我最大的顾虑已经超出这个层面。我担心投资者在中国不会得到公平待遇，担心他们将受制于政府政策反复无常、刚愎武断以及无法预知的调整。

过去两年中国在股市采取的行动就恰恰是这种情况：反复无常、刚愎武断、无法预知。即使中国调整政策，并做出善意承诺，你还是要一段很长时间，才能合理相信中国当局不会为了一时方便而又推翻这些调整。

**上一次的乱象**

我们不妨看一看中国股市过去两年发生了什么，以及政府官员扮演的角色。最先是中国股市某些部分的泡沫破裂，很大程度上是因为不够成熟的股民借钱炒股在推波助澜。人们如此热衷炒股，其中很重要的原因可能是很多人相信，政府在支持股市上涨，以此缓冲经济从出口拉动向内需拉动转型过程造成的冲击。不过这种说法并无从考证。

一年前，疯狂买进变成恐慌性抛售，而中国政府因为担心会削弱自身公信力，于是严厉抨击其认为需对此负责的人和交易策略。从狂买到狂抛，这种情形经常发生。

中国发动了一种阻止股市下跌，或者更准确地说，反对价格发现概念的运动。当局对机构及内部投资者售股加以限制，禁止股票卖空，并严控期货交易。中国境内的期货交易规模目前仍仅为政府干预前的十分之一左右。当时逾半数上市公司曾暂停过交易，而且在监管当局“熔断机制”下整个股市曾数次中断交易。

对于其认定加剧抛盘的人，中国当局的处理方式也是一种震慑。一些人突然不见了，过一段时间又面对镜头“承认”自己的罪过。

很明显，中国政府将资本市场视为一个需要积极控制的工具，以达到政府目标。中国在具体行动方面不够娴熟是一个问题。在此过程中似乎不惜践踏正当权利是更大问题，也是投资者应该留意的重要警告标志。

不是因为中国的一些作法实施得很糟糕--尽管确实不好，而是因为作为监管当局却采取不当作法，这就成了一个风险，而且预示未来可能有更多风险。

投资者可能需要很长时间才能习惯这些风险，而且中国需要较长期的行为改善记录，才能树立新的形象。(完)

(译文审校 蔡美珍/张涛)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)