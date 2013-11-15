《SAFT专栏》叶伦不负众望释出利多 但后续考验更艰巨

2013年11月14日，美联储主席提名人叶伦在美国参议院银行委员会的听证会上。 REUTERS/Jason Reed

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透11月14日 - 以一般评断标准而言，叶伦任命案听证会算是顺利，金融市场也因而稳稳上涨。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席的接任提名人选叶伦，在参议院金融委员会听证会上呈现出倾向宽松态度，但又不至于会引发忧虑。

“我认为我们竭尽所能促成非常强劲的复苏，是极为重要的，”现任美联储副主席的叶伦向委员会表示。

当前的美国经济复苏虽然已持续一段时间，但所带动的就业成长有气无力，通胀率低于目标，以此看来，“非常强劲”的复苏势必需要持续以刺激措施予以辅助。

这对风险资产而言是利多消息，但不算意料之外。

标准普尔500指数.SPX涨了0.5%，美国10年期公债收益率(殖利率)下跌好几个基点，大约1%。整体来看，金融市场表现已算可圈可点，特别是要记得，叶伦大有理由要在任命案表决之前避免显得太温和派。

尽管叶伦让人觉得，她与联邦公开市场委员会(FOMC)绝对再过不久就会考虑宽松措施退场，但她并未显得很急于准备推动。

“不撤走支撑措施是很重要的，特别是在经济复苏仍然脆弱，而且万一经济遇挫，可用货币工具有限的时候，”她指出。“我认为撤走宽松措施或是未能提供足够的宽松措施，可能要付出很高代价。”

这番谈话说得很对，但可能也有点令人担心。

叶伦等于是在承认，随着货币政策已经逼近极限，她的政策火力并没有充份的弹药准备。

当前，美联储的政策弹药只剩下几个可能情况，一个是在成果好坏参半的情况下，扩大之前已经在作的措施，或是承诺将会扩大；要不然就是作得更久，或是以没那么在乎风险的态度，继续作下去。

如果美联储真的缩减宽松措施，然后经济重陷衰退，美联储有可能买进更多债券，也可能像日本央行目前的作法，买进其他种类资产，或是也可能承诺买进债券，让利率维持在低位更久。

这些作法都还没有经过验证，所以看起来美联储是有理由再维持现状一阵子。

**新春新气象？**

这差不多代表美联储12月不会宣布缩减宽松措施。

3月是接下来合理的可能时机。届时叶伦已经接任主席大位，美联储主席记者会的时间也已预定好，可以用来说明缩减理由。

叶伦听证会上没有透露太多讯息的一件事，是美联储前瞻性指引采取新形式的可能性，就像美联储近期研究所建议的，将促使采取政策行动的失业率门槛压低到5%。

叶伦确实对失业率提出一些质疑，认为失业率没有充份反映放弃求职的劳动人口，而显得比实际就业情况来得好。

不过，在缓慢缩减买债措施的同时，藉由前瞻性指引协助减轻冲击影响，这个构想仍有可取之处。

买债措施不仅尚未经过验证，它同时也是一种大规模的财富向上重分配，对实质经济产生缩减效应。

此外，就像花旗集团外汇策略师StevenEnglander所指出的，美联储每月买债850亿美元所能持续的时间，将有一定的实质限度。

如果美联储每月买进美债450亿美元，就足以买下美国政府明年发行的大多数较长天期公债。在现有的较长天期美债(五年以上)之中，美联储的持有量已经占了40%以上，在这种情况下，不难指控美联储影响财政政策及扭曲市场。

因此，从好几个角度来看，如果美联储一方面减少买债，同时承诺继续利利率低档，在3月出击可能是比较有利的。透过补贴抵押贷款及专注心力于就业，美联储的更多火力可以“射及”一般家庭。

但这不代表这样作就会顺利成功，或是很高明。

前瞻性指引这种政策要奏效，前提是市场对美联储说的话照单全收，而更大的前提是，美联储知道应该对市场说什么。

看看英国吧，由于就业迅速复苏出乎(英国央行)意料，英国央行不得不修正自己的前瞻性指引，将升息预期时间提前。

问题在于市场从一开始就不相信英国央行的预测，在升息可能性还不是很大的时候，就已提前反映。

或许美联储的力量及公信力可以说比英国央行更大，但如果美联储过度依赖利用这两项优势，两者可能都有受损之虞。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 田建华)

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