《SAFT专栏》低油价将提振股市 但提高通缩风险

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 Andy Saft
路透11月25日 - 能源价格处于偏低水准应会持续一段时间，提振经济成长和股票等风险资产的同时，会令通缩风险提高。
6月以来，油价已经下跌约30%，对于石油输出国组织(OPEC)11月27日的部长会议结果如何，外界没有统一的看法，急剧减产看来不大可能，油价进一步下跌的机率很大。
这波油价下跌不同寻常，更多是因市场结构性改变，不过在欧洲和亚洲经济有所走软时出现。长期以来的根本主要原因，是美国大量新能源供应上市、特别是页岩油，以及利比亚等国家的生产中断影响减退。这暗示，较低的油价将持续很长时间。
“油市发生了结构型转变，”法国兴业银行全球商品研究主管Michael Haigh在一份客户报告中称。
“我们认为，油市正在发生实质性改变，这种改变十到二十年才会出现一次。”
Haigh认为，布兰特原油期货LCOc1确实有可能触及每桶70美元的水平、美国德克萨斯轻质原油CLc1有可能达到60-65美元，机率约为40%。
从很多方面来看，油价下滑对于解决全球经济当前面临的问题都非常有利。虽然货币政策推高了股票与债券的价值，但拥有这些资产的人原来普遍也很富裕，而且花掉的新财富数量非常有限。
相反，能源价格下跌却能增加那些缺乏大笔退休金以及股票资产者的财富，从而可能刺激支出。
据法国兴业银行的估计，每桶油价每下降20美元，就可以在次年提升全球经济增长率大约0.25个百分点。
在其它所有条件都相同的情况下，经济增长得到提振应该有利于股票等风险较高的资产。
这样说并非完全排除能源价格下滑表明经济基本面恶化的担忧。在一定程度上，确实反映出经济在恶化，比如中国、日本和欧元区的形势转插，我们非常可能看到能源价格疲弱与全球市场下跌或动荡相伴。
**低通胀与央行**
在某种程度上，很难预测能源价格下跌对金融市场的影响，因其可能干扰经济管理与货币政策。
西德克萨斯原油交投于每桶76美元左右，未来一年对消费物价涨势的影响应该是很大的。
DoubleLine Capital的基金经理Jeffrey Gundlach周一表示，“如果油价处于每桶75美元，我认为将达到这个水平，那么CPI应该可以在零水准。”
尽管这是领先的债券基金经理的观点，但远不是市场一致看法，但无论如何基本情况是清楚的，即通胀率会很低。
对于高风险资产来说，这是一把双刃剑。通胀持续处于美联储的2%目标下方，再加上油价对核心通胀的作用，那么美联储明年很难升息。
低油价可以通过改善基本面及延长超级宽松货币政策的方式，延长牛市。
这不仅是美国独有的情况。美国降低石油税率，使物价下跌对通胀的影响更大，而日本央行和欧洲央行仅在单纯对抗通缩心态，这将促使它们采取更宽松的政策。
货币政策意外带来的略微支撑以及经济刺激措施，表面上对股市似乎是好消息，但实际上只是有限使用时才有效。
请记住美联储实施宽松货币政策已有几年了，尽管就业市场相当不错，但通胀太低，令人难以安心。
投资者轻而易举地看出，全球的局势开始像日本模式，难以心安。可以带来更宽松货币政策自然是利好市场，但前提是不能损害对货币政策能力的信任。
总而言之，低油价是个福利，不过形成福利的概率不高，风险却有可能有很大影响。(完)
(编译 王丽鑫/张涛/于春红; 审校 张明钧/田建华)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。