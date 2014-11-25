《SAFT专栏》低油价将提振股市 但提高通缩风险

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Andy Saft

路透11月25日 - 能源价格处于偏低水准应会持续一段时间，提振经济成长和股票等风险资产的同时，会令通缩风险提高。

6月以来，油价已经下跌约30%，对于石油输出国组织(OPEC)11月27日的部长会议结果如何，外界没有统一的看法，急剧减产看来不大可能，油价进一步下跌的机率很大。

这波油价下跌不同寻常，更多是因市场结构性改变，不过在欧洲和亚洲经济有所走软时出现。长期以来的根本主要原因，是美国大量新能源供应上市、特别是页岩油，以及利比亚等国家的生产中断影响减退。这暗示，较低的油价将持续很长时间。

“油市发生了结构型转变，”法国兴业银行全球商品研究主管Michael Haigh在一份客户报告中称。

“我们认为，油市正在发生实质性改变，这种改变十到二十年才会出现一次。”

Haigh认为，布兰特原油期货LCOc1确实有可能触及每桶70美元的水平、美国德克萨斯轻质原油CLc1有可能达到60-65美元，机率约为40%。

从很多方面来看，油价下滑对于解决全球经济当前面临的问题都非常有利。虽然货币政策推高了股票与债券的价值，但拥有这些资产的人原来普遍也很富裕，而且花掉的新财富数量非常有限。

相反，能源价格下跌却能增加那些缺乏大笔退休金以及股票资产者的财富，从而可能刺激支出。

据法国兴业银行的估计，每桶油价每下降20美元，就可以在次年提升全球经济增长率大约0.25个百分点。

在其它所有条件都相同的情况下，经济增长得到提振应该有利于股票等风险较高的资产。

这样说并非完全排除能源价格下滑表明经济基本面恶化的担忧。在一定程度上，确实反映出经济在恶化，比如中国、日本和欧元区的形势转插，我们非常可能看到能源价格疲弱与全球市场下跌或动荡相伴。

**低通胀与央行**

在某种程度上，很难预测能源价格下跌对金融市场的影响，因其可能干扰经济管理与货币政策。

西德克萨斯原油交投于每桶76美元左右，未来一年对消费物价涨势的影响应该是很大的。

DoubleLine Capital的基金经理Jeffrey Gundlach周一表示，“如果油价处于每桶75美元，我认为将达到这个水平，那么CPI应该可以在零水准。”

尽管这是领先的债券基金经理的观点，但远不是市场一致看法，但无论如何基本情况是清楚的，即通胀率会很低。

对于高风险资产来说，这是一把双刃剑。通胀持续处于美联储的2%目标下方，再加上油价对核心通胀的作用，那么美联储明年很难升息。

低油价可以通过改善基本面及延长超级宽松货币政策的方式，延长牛市。

这不仅是美国独有的情况。美国降低石油税率，使物价下跌对通胀的影响更大，而日本央行和欧洲央行仅在单纯对抗通缩心态，这将促使它们采取更宽松的政策。

货币政策意外带来的略微支撑以及经济刺激措施，表面上对股市似乎是好消息，但实际上只是有限使用时才有效。

请记住美联储实施宽松货币政策已有几年了，尽管就业市场相当不错，但通胀太低，令人难以安心。

投资者轻而易举地看出，全球的局势开始像日本模式，难以心安。可以带来更宽松货币政策自然是利好市场，但前提是不能损害对货币政策能力的信任。

总而言之，低油价是个福利，不过形成福利的概率不高，风险却有可能有很大影响。(完)

(编译 王丽鑫/张涛/于春红; 审校 张明钧/田建华)

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