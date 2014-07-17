《SAFT专栏》谁怕叶伦？

**市场反应平淡**

格林斯潘在互联网泡沫初期曾做出“非理性繁荣”的演讲，导致股市大跌。与之不同的是，市场对叶伦的分析反应平淡。

iShares Nasdaq生物科技ETF指数 在过去两日下跌4%，但今年仍上涨超过10%。

社交媒体的股价同样走低，但幅度并不引人瞩目。比如Facebook 周二在叶伦发表证词之后下行，但周三又上涨，较周一收盘价仅下跌约0.5%。

总而言之，美联储对股票估值表示担忧，但市场却表示不太在意。

这很合乎情理，但也带来很大疑问：叶伦及美联储会如何推行政策，以及投资者和经济最终会迎来何种结局。

投资者关注美联储官员的讲话，不是因为信任他们作为企业评估者或经济学家的专业能力，而是因为他们能通过政策影响资产价值。因此，如果叶伦或其他美联储官员说他们对某个市场感到担忧，你对此的理解就是认为他们将收紧政策作为应对。

不过，叶伦已经公开宣布，强烈支持通过宏观审慎性政策来维持金融和市场稳定，称货币政策的调整应当以管理通胀和就业为目标。宏观审慎性政策包括两部分，其中最重要的就是监管。

通过规劝(jawboning)引导市场，传统上一直是央行鼓励市场审慎行为的一个重要工具。

在基本上排除使用货币政策来管理泡沫之后，叶伦实际上已经打破了货币政策与宏观审慎性规劝之间的联系。叶伦和美联储未来可能会通过监管措施逐步挤出债市的水分，但她通过表达关切来影响公开市场动物精神的能力现在已经大大缩水。

对投资者来说，这就意味着他们可以忽视叶伦及其同僚有关市场的讲话，而只关注他们对通胀和就业的看法。只要美联储官员们还在表示仍需要货币政策来支撑经济，投资者就应当买入而不是卖出风险资产。

虽然前景有很多条路都可能通向失败，但没有一条可以预知。通胀的发展或许会超出美联储预期并失控，促使其稍晚对货币政策踩下急刹车，也可能是某个市场的泡沫膨胀并最终破裂。

但在这些情况的发生的迹象进一步明显之前，预计市场泡沫仍会层出不穷。(完)