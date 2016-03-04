《SAFT专栏》退休金与保险义务可能让负利率行不通

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/汪红英

路透3月3日 - 不要再提现金或者政治因素。在一些较大经济体中，可能让负利率难以推行的真正阻碍是退休金与保险义务。

负利率会降低名义上的投资回报，这个问题最终可能威胁退休基金等机构的偿付能力。这些机构必须在特定日期之前产生一定数额的资金。

一般来说，约定给付的退休金计划中并不会有这样一种条款，声明如果通缩导致货币的实际购买力上升，退休金缴存者领取的金额将变少。这类退休金计划通常根据缴存者退休前的薪资水平承诺一定的发放金额。

与之相似，寿险合同通常不会针对通缩情况另设附加条款。人死了，他们须按保单面值支付。这是规定好的。

这意味着，退休基金或保险公司管理的庞大资金池，为了能够履行偿付义务，必须赚取一定数额的最低名义回报。随着利率向零方向下沉，要做到这一点越来越难。

如果利率跌破零并长期保持在负值区域，那获得最低名义回报也许就成了不可能完成的任务。

迄今为止，丹麦、欧元区、瑞典、瑞士和日本央行都引入了某种形式的负利率，都是出于大致相同的原因。

他们希望通过降低融资成本，能够诱导投资增加，打破长期以来通胀越来越低的趋势，甚至是物价下滑的局面。

随着近年来利率下降，退休基金和保险商的反应基本符合央行的期望：他们把资金撤出政府债券，投向信贷与股票市场，结果压低了利差并使得借款成本变得更低。但随着利率进一步下降，必须达到某一最低回报率的投资者可能开始要求高于基准的更高利差。承担了更多的风险之后，许多投资者可能发现，如果不把限制风险承担的监管规定抛诸脑后，就难以获得足够的回报。

巴克莱在其2016年股票/英国公债投资回报研究中，描述了如果利率继续下降，最终会发生什么情况：

“那个时候，退休基金与保险商将无力偿付，需要向监管者或者政府求助，请求要么注入资本，要么对其名义负债进行契约性救济。”

“进入监管保护或被接管的退休基金和保险商，不太可能获准承担更多风险，而且可能被迫主动去除风险，金融系统中的边际买家变成卖家，这会推动信用息差和股票风险溢价大幅上升。”

**谁受伤？谁买单？**

这听起来像是个噩梦：受伤的不仅仅是可怜的储户，他们要么眼睁睁地看着收益降低，要么看着自己的钱被拖欠；但由于养老基金和保险公司突然要求更高的收益，从而压低股票和信贷等高风险证券的价格，受伤的还有市场。

一些人可能会说，负利率将能奏效，在很短一段时间之后，市场将恢复秩序，养老基金将重新吸引到资金。

英国央行12月一份研究人员工作论文所传递出来的讯息可不是这样。该文件发现，人口结构变化和其他因素可能会导致中长期内全球实际中性利率降至1%或略低于该水平。(here)

在全球利率为1%或更低时，考虑到新兴经济体的利率通常较高，一些发达市场仍有实施负利率的空间。

还要记住的是，在判断养老基金的存续能力时，政府和市场利率是一项重要的考虑因素。利率越低，养老基金就需要更多资金，才能被认为资金充裕。

史上首次的欧洲养老基金存续能力压力测试的结果于1月公布，结果显示在可能危及养老基金履约能力的各种假设情景中，利率下降是一个关键的软肋。

这次由欧洲保险和职业养老金管理局(EIOPA)进行的审计和压力测试发现，在两种不同情景下，确定给付制(约定给付办法)养老基金可能面临7,500亿欧元的资金缺口。(here%20IORPs%20Stress%20Test%20Report%202015%20bookmarks.pdf)

负利率可能最终还会引起欧元区内部像荷兰以及德国和意大利这样的国家之间的分化。据经济合作暨发展组织(OECD)的数据，荷兰的养老基金规模约为该国国内生产总值(GDP)的150%，而德国和意大利的养老基金规模仅为各自GDP的约1%。由于美国的养老基金相当于GDP的约80%，如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)想将利率降至零下方，确实需要仔细斟酌一番。

如果低储蓄率从政治角度是不受欢迎的，那么等着看养老基金和保险公司无法兑现承诺吧。(完)