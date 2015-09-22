《SAFT专栏》人口发展趋势给经济不平等和资产价值带来挑战

撰稿 James Saft 编译 刘秀红/陈宗琦

路透9月22日 - 未来几十年里，相对稀缺的劳动力或部分扭转下面三大趋势：不平等现象加剧，实质利率和薪资水平下滑。

对资产市场的结果可能也一样，将挑战公债作为投资组合的核心及股票价值。

中国崛起、全球经济融合及东欧经济体的开放，符合并且可能加剧了发达国家经济的不平等，以及实际薪资和利率水平的下降。

正如法国经济学家Thomas Piketty指出，资本所有者一直是受益者，因利率下降带来更高的债券回报及创纪录的企业利润。

由摩根士丹利经济学家及咨询顾问古哈德(Charles Goodhart)发布的一份新报告认为，人口发展趋势能给带来的，同样也能给带走。古哈德为前英国央行货币政策委员会(MPC)委员。

“是Piketty的说法过时了吗？我们觉得是，”古哈德、Manoj Pradhan和Pratyancha Pardeshi在上周发表的一份研究报告中称。

“就像劳动力增加会推动发达经济体实际薪资下降，及不平等程度升高一样，劳动力减少必然将会带来更高薪资、劳动所得占比上升及不平等程度下降。”

据联合国预测，到2040年，全球人口增幅将降至0.75%，发达国家更是降至接近于零。目前全球人口年增幅约为1.25%。不仅中国等地廉价劳动力供应会日渐减少，西方人口老龄化也将为薪资供应带来压力，因老龄化意味着对医护人员的需求会越来越大。

多数经济学家同意，利率水平下降是由过去的人口发展趋势所推动，西方国家工人没有协商涨薪的筹码，同时也归因于中国及其它发展中国家非常高的储蓄水平。这也导致西方企业投资动力不足，毕竟利用更多或更廉价的劳动力就能带来更好回报。

理论上，人口负成长应会导致成长下滑以及存款与投资减少--而存款减少是因为老年人消耗自身的资产。古哈德报告认为，存款减少的速度要快于投资，从而推高利率。

摩根士丹利的分析以一些可能无法成立的假设为依据，这一点也值得注意。首先，发达国家将透过维持社会安全网络与退休金供应，因应人口发展，而这些举措要求有税收与支出方面的政治意愿。其次，存在不可知的科技问题。尽管有观点认为，企业将以投资节省劳力科技的方式，因应劳动力愈加稀少和昂贵的问题，但还是难以断定哪一种力量比较强。

**人口成长放缓等于资产价格下滑？**

许多经济学家认为，人口成长放缓对资产价格不利，部分归因于为日后养老而购买资产的人减少，而为了因应退休生活的资金需求而出售资产的人增多。

如果把利率与薪资上升也纳入考量，那么主要资产种类受到的损害可能很大。支持目前股价高企的论据之一就是，企业现在享有较高的利润率。不过，薪资上涨会导致获利下降，从而在一定程度上推低利润率。企业或许能藉由投资，或多或少地压抑薪资增长，但这可能会带动利率上升。若再加上整体经济成长放缓，企业面临的环境将愈加艰难。

由于利率对未来预期获利价值的影响很大，因此有理由认为，人口增长放缓将导致股市交投的溢价水平下降。

利率上升的影响，也是政府公债面临的一个隐忧。利率上升时，公债价格会下跌。

Columbia Threadneedle Investments多种资产配置主管Toby Nangle也提出与古哈德类似的看法，认为公债的魅力将会丧失，它们在多数投资组合架构的中流砥柱地位亦将不保。

鉴于政府公债收益率已经很低，升息带来的损失将令投资者更加椎心刺骨。在市场周期循环中以债券“平衡”股市或其他资产风险的传统观念可能站不住脚，投资者因此可能另寻新欢。而这势必会加剧市场利率升势。

过去35年对资本而言是一段美好的时光，但对劳动力来说却是不堪回首，至少在发达国家是这样。但未来15年则可能是截然不同的光景。(完)