《Saft专栏》公共政策应着眼于长远 绝不应异化成投机政策

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

路透1月2日 - 股市的短期波动不能说明什么,其中不能指引的一个重要问题就是如何制定公共政策.

特定政策可以通过其对股市的影响来验证其正确性,或者股市波动本身就需要公共政策(通常为安抚政策)加以应对,这种观点只不过是我们这个时代的谬论之一.

"财政悬崖"闹剧堪称是经典案例,议员们基于如果不通过一项议案股市就会下跌的理由来敦促议案的通过,而在充其量仅算是权宜之计的议案获得通过引发周三股市大涨时,分析师纷纷表示赞许.

这就有点像将你的购物行为或者退休投资计划,完全听命于一个四岁的孩子.你会得到一篮子有趣的食物或投资品,但这种愉悦的气息终将消散.

原因在于,股市表现并不能很好地说明何种政策有利于国家,而且在很多时候它甚至不能很好地预测未来什么会对其自身有利.你可能还记得,股市喜欢的是次级贷和房地产泡沫.回溯到千禧年之前,股市还曾钟情过烧钱无度的互联网股票.

通常情况下,股市也会对公司利润的稳步上升做出正面的回应,哪怕这是通过减少研发和投资费用实现的--这样的例子并不鲜见.这对公司,对经济乃至对国家都不好,不过别指望在今天的市场消息中寻找此类问题的端倪.

股市永远不会、至少短期不会对于好的长期决策有正面反应,也不会乐见美国最终将不得不接受的债务削减.这并非对于财政悬崖决议等问题的评论,也并非是对于撙节举措、税收和政府投资应更多还是更少问题的论点.

**天大的笑话**

用股市来指导政策走向存在着两大错误,其一,显而易见的是,今天最有利股市上涨的事,往往对大众并非最有利.这并非是因为持股者和其他人之间有某种阶层冲突,而是因为投资人、高层主管和决策者之间有着根深蒂固的近利主义.

其二,摆在眼前的事实是,股市除了因政策,像是宽松货币政策而上涨外,其他的政府刺激举措和担保等也有带动的作用.特定的升势或许能透露不少美联储主席贝南克的思维,但和30年前相比,已经算不上作为衡量经济未来情况的可靠指标了.

长期股市表现或许可以用来评断政策,而且一定可以告诉你谁会胜出,以及谁更好地遵循了法治,但短期来看,股市用来指导政策是很危险的.

将股市与国家的体质混为一谈,是诸多可追溯至1980年代的趋势、力量和政策结合在一起的结果,其中的许多充其量是产生了好坏参半的结果.

其中一个就是通过鼓励单一个体投资股市而使风险个体化.尽管这令许多企业消除了退休金所固有的风险,然长达10年以上的低报酬率,让许多人在谈到退休收入时要望着财务黑洞兴叹.

在这里格林斯潘也要负很大的责任,身为美联储的主席,当市场下跌时,总是要支撑市场,而当市场脱离基本面时,也绝不予以戳破.贝南克则是萧规曹随,不过理由更充分,藉由拉抬市场来避免经济萧条和通缩.

如果无法相信股市能够告诉我们如何治理国家,或许我们最好看看债市,至少债市还没有充斥一夜暴富的想法.

然而这天大的笑话就是,如果股市所能提供的有用资讯很少,那么债市也是如此,甚至是更糟.因为这也是一个现在由美联储所主导的市场,美联储在债市上买进以刺激经济成长,其他像中国等国家的央行,则是为了操控汇率而买进.

投机行为有它的用处,尤其是在承担了实质风险的情况下,但一国政府若是由投机客所组成、依投机客而治、为投机客而存在,就不是什么好事了.(完)

(编译 石冠兰/戴素萍; 审校 王洋)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。