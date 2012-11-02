《SAFT专栏》“桑迪”过後市场波澜不兴 流动性价值或被高估

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 高琦/程琳

路透10月31日电---流动性或许并没有市场当下炒的那麽贵.

在飓风桑迪导致美国金融市场休市两天后,美国股市周三重新开盘.两天的意外停盘使投资者无法将股票套现,更别说转投其它股票了.人们本来预期交投料将振荡,但实际上却相当温吞平静.

资产的流动性向来是为金融市场所珍视的一点,并且有好的理由来支持该观点.

周三的平淡交投突显出投资者已经为流动性付出了太高的溢价,特别是在金融危机爆发之後.2008年9月雷曼兄弟的破产和随後金融市场的冻结,已经给投资者上了惨痛的一课.当时一些设计十分复杂、通常也是为客户量身定做的金融工具最终证明很难估值并交易,并且这种糟糕情景还发生在投资者最需要获得流动性和透明度的时刻,结果就是大量投资者在措不及防之下惨遭损失.

这个教训引发资金潮转向那些最具有流动性的资产,而股票这种流动性稍逊的资产因此蒙受了很大冲击,最终结果就是高流动性的公债成为最大的受益者.这种局面目前还未改变,尽管央行出台的一些举措带有补贴冒险的效果,包括补贴承担流动性风险.

但是投资者到底有没有为流动性支付了过高的溢价呢?

很难做出确切的判断,但我们认为投资者为了持有最具流动性的资产,的确是付出了相当高的代价.风险管理公司Barrie+Hibbert的一份2009年分析师评估报告反映出,投资者为了持有流动性更好的股票,不惜每年放弃掉3.5-5.5%的额外回报.

而流动性较好的债券相较于流动性较的一些同类债券而言,整体回报率要低0.40-1.80%,具体低多少取决於债信评级.

鉴於混合型资产组合一年的总回报也不过是6%或7%而已,因此上述因保持流动性而牺牲的投资回报算得上是相当大了.所以,在这麽做之前,最好还是三思而後行.在一个低流动性和低回报的市场环境里,持有低流动性资产而获取溢价可能会变得愈来愈有吸引力.

**流动性的狂欢**

可以肯定的是,流动性也是一种商品,而且跟所有商品一样,流动性也不是免费的.流动性却有价值.首先,它可以让投资者在账面减值损失最小的情况下抓住更优的投资选项.其次,就像危机期间所揭示的那样,如果所有人同时希望收回资金,那麽现金的价值(而不是投资的理论价值)就会增加.如果保住更多流动性而不是更多偿付能力,那麽原本会有很多公司可以撑到今天.

对个人而言也是一样的道理.扔掉你的工作,去经营一片十年後才能收回投资的林地,或许看上去远没那麽划算.

对大机构和对冲基金而言,手中需要打理的资金越多,流动性的价值就能越高.就如同摩根大通的"伦敦鲸"交易员在那场注定要失败的巨额衍生品棋局所揭示的那样,你或许可以成为市场,但也将因此被它困住.

但很多投资者都可能为流动性花了冤枉钱,而且极少有人知道真实的价格是多少.

汇丰控股策略师Garry Evans在客户报告中论述道:"平均债务存续期在10年或20年的退休基金或保险公司,不需要太多流动性."

"个人投资者出售资产的能力最好有一定的限制,尤其是对养老金储蓄而言,因为过高的流动性会引诱他们投机,或者把这些储蓄用於其它目的,而不是为了获取退休後的收入."

退休基金或其它超长期投资者应该有能力吸纳很大的流动性风险.实际上,许多美国大学捐赠基金很早就意识到,可以通过周期很长的投资获取良好回报,例如投资林地.

Evans认为,对於愿意承担流动性风险的长期资金,或许可以将之投入民间债权和基础设施建设融资.你也可以坚持保留稍微多点的现金,从而令资产组合既承担流动性风险,也能保持安全性和灵活性.

当然,一笔投资流动性越差,所发生的购买、出售和咨询等中介费用就越多.不过,一个流动性欠佳、但每年能取得3%或4%额外收益的股票组合,在支付很多费用之後,回报仍会不错.

虽然桑迪只是一场自然界的飓风,而非人为制造的金融灾难,但它最终或可揭示出一个道理--那就是许多投资者不用时时刻刻准备现金,也可以做得很好. (完)

--译文审校 王洋

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