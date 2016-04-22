《SAFT专栏》无法持续之轻：零风险权重的主权债

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 刘秀红/汪红英/郑茵

路透4月21日 - 有些构想在理论上无懈可击，但实际作起来却往往有如梦魇，强迫银行业者为所持公债部位的风险作好准备，就是其中之一。

主权债的风险权重为零，也就是说持有这些公债的银行，无需为公债部位可能损失编列任何资本准备。这种作法虽然不合理但是十分方便。它等于在引诱那些缺乏财政纪律的国家过度举债，也引诱这些国家的银行过度放贷，这些银行即使资本过低，也能透过杠杆以及这套“零风险”的假象实现获利。

由于体制上的缺陷，欧元区银行与主权债之间的关联尤为复杂又紧密。欧元区企图解决这一问题的努力看起来像是在持续前进，在欧洲和全球层面进行了讨论。但最好不要期望太高。

在欧洲央行维持利率不变决定后的新闻发布会上，在被问及这一问题时，欧洲央行副总裁冈斯坦西欧的回答内容，反而留下了更多的疑问。

“我们的立场是...首先，有理由改变当前的零风险加权制度；第二，相关调整不可在使用主权债的市场引发过度动荡，例如回购市场和短债市场；第三，这应该是在国际标准作出改变，主权债风险加权机制的任何调整都应在国际范围内决定，以确保创造一个公平的竞争环境，”冈斯坦西欧称。

虽然所有人都认同第一点，但是当主权不再零风险权重，大大降低它在民间市场最大消费者的购买兴趣时，想要避免市场出现“过度动荡”，谈何容易。市场自然而然会出现重新定价，不管动荡与否，重新定价对于主权债发行体和持有人而言都将是一段痛苦历程。

“冈斯坦西欧选择回答这个问题，这有点意思，因为很显然的是，意大利银行业的曝险程度最高，且意大利政府强烈反对对银行主权债部位有任何限制，”ADM Investor Services的策略师Marc Ostwald在一份客户报告中写道。

“这至少是一次适时的提醒，近期银行股大涨根本无法阻绝对银行业的担忧，特别是欧元区，而未来这些疑虑还会切实存在。”

**零与无限大的差距**

意大利银行业之中不乏多家陷入困境的银行，整体银行业所持的资产中，约10%为意大利政府债券，这使改革难上加难。

如果主权债风险权重上升，银行业就需要更多资本金。虽然这将巩固银行系统的根基，但意大利原本为了国内银行业增资就已经搞得焦头烂额。意大利银行业已共同筹集了50-60亿欧元资金来支持该行业，但以意大利银行体系不良贷款估计达3,600亿欧元来看，这个金额只是杯水车薪。

如果意大利银行业被迫要为占资产10%的公债部位提列资本准备，那悬殊程度势必更加令人瞠目结舌。

同时，这个过程也会为主权债发行体带来一些苦头，毕竟银行业已经成了政府公债的一个半独占市场。

正如你可以想见，意大利已经显示出保留态度。

欧盟官员正在权衡解决这个问题的一些选项，包括设置风险权重，限制集中程度，或两者兼而有之。问题的最终解决，需要同巴塞尔银行监管委员会协同行动。

换句话说，现行的作法还要持续相当一段时间。

无论如何，过程的最终将会带来一种新政策，对此毫无疑问将有一个逐步磨合的过程，更好地避免金融市场的“过度”动荡。这个目标实现起来会很困难--毕竟主权债从零风险变为有风险，两者的差距趋近于无限大。

说到这里，接下来就是看变革与欧洲爆发下次危机究竟哪个来得更快了。不过，主权债发行政府与本国银行之间所谓的“厄运循环”，也正是在上一次的欧洲危机中彻底暴露出来。

请下注吧。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能通过基金间接持有相关证券。)