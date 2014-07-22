《SAFT专栏》全球市场一汪静水波澜不惊 马航坠机事件掀起轩然大波

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft; 编译 洪曦/石冠兰

路透7月22日 - 俄罗斯和西方间的对峙升级，却促成了一件各国央行没法做或者说不会去做的事情：让投资者感到恐慌。

全球股市.MIWD00000PUS周一连续第三个交易日下跌，很大程度上是由于马航空难事件之后的地区局势剑拔弩张。

美国指责马来西亚航空公司客机坠毁是亲俄派武装份子所为。欧盟和美国官员也纷纷发出威胁，称将加强对俄罗斯的制裁，造成了波动率指数.VIX大幅上涨以及多数风险资产回落。

相比之下，上周美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席叶伦鲜有地对债券市场、社交媒体和生物科技类股提出特别警告，可是市场反应并不大。或者再回忆下圣灵银行(BES)BES.LS的事件，投资者表现得也相对淡定。

随后就是突如其来的波动源，搅动此前的一汪静水。

理论上讲，通过研究某一个体的担忧什么以及为什么担忧，可以对其有非常深入的了解，这需要密切观察投资者将作出的假设。

若说起价格变动原因的首个、也是通常最佳的答案，是价格本就应该变动，与俄罗斯的紧张局势也不例外。

俄罗斯遭受制裁，毫无疑问给该国和西方都造成了代价。具体来说，俄罗斯是欧盟的重要贸易伙伴，而且更重要的是，俄罗斯也是能源的主要供应国，而欧盟有大肆使用能源的传统。

要记得，尽管中央银行可以轻易地创造货币和放宽信贷，但无论欧洲央行还是美联储都没有原油或天然气储备。美国的确拥有这些储备，但是那些实施惩罚性制裁的经济体，而求自身免受伤害，想都别想。

**真正的老式波动**

也许令投资者深感不安的最大原因是俄罗斯的极度不可预测。

普京领导下的俄罗斯并非多数国家那种追求利润和GDP最大化的实体，而是远远不可预测。这使得押注该国未来行动困难得多。最终结果就是定价波动以及金融资产风险溢价攀升。

贝伦贝格银行的分析师Holger Schmieding在给客户的报告中称，“我们对欧元区经济的谨慎乐观展望中，俄罗斯对乌克兰开战威胁是最大的尾部风险。”

“直接失去对俄贸易，还有更重要的--目前冲突对信心的影响，是使得欧元区经济复苏较去年末预期更为趋缓的一个关键因素。”

当经济学家和金融分析师试图计算普京的下一步行动时，投资者若觉得这不是他们愿意奉陪的游戏，是情有可原的。结果就是出现并非政策引导的那种波动性，或者是出现源自经济意外的波动性，而是真正的旧有概念下的不确定性，而我们多数人都几乎没有类似经验。

这也更加反映出投资者是如何想当然的看待央行偏好风险的举动。叶伦上周和同僚在美联储对股市和债市的某些领域表达忧虑，可以说在最大程度上惊扰了整体市场，或者是部分市场。

这样做的效果甚微，尤其是考虑到这样的喊话行为是多么的罕见。实施超常规政策已经六年有余，风险投资者理所当然地将自身利益与央行利益紧密关联，理所当然地认为没有宽松信用和积极估值，经济就无法运行。叶伦的警告被她关于经济的评论所淡化。

同样的，葡萄牙以及其他欧元区弱国公债的投资者想当然地认为欧洲央行以及其他欧元区当局将保证银行系统的健康。这实际是正确和恰当的想法，尤其是投资者还带有这样的认知，即疲弱银行的债权人将自担部分风险。

当然了，尽管制定更加不可预知的政策不是什么好事情，但市场盲目相信政策会照料到每个人的想法实在是危险的。

地缘政治紧张情势导致风险溢价攀升是有道理的，但这些并非麻烦的唯一潜在来源。

俄罗斯和乌克兰之间将发生什么不可预知，但央行撤销政策支持这件事却是实实在在的并且终将落实。(完)

(译文审校 田建华/高琦)

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