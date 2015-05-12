《SAFT专栏》“非理性繁荣”时刻来了？

美联储主席叶伦在联储社区发展研究会议上讲话。 REUTERS/Yuri Gripas

撰稿 James Saft

路透5月12日 - 当债市与股市看法不一致的时候，尤其在解读美联储动向方面出现分歧的时候，一个很灵的经验法则是押注债市所支持的观点。

这令人特别关注债市与股市对美联储主席叶伦上周讲话做出的不同反应。当时叶伦少见地对市场估值发表了评论。

“我想强调的是，目前股市的估值水平整体很高，”叶伦在华盛顿召开的一个会议上表示，“这里可能存在风险...我们也看到高收益债券的利差下降，这看起来无疑体现出投资者追逐高收益的行为。”

换言之，叶伦指出的不只是股市估值从历史背景来看过高，而且是投资者在购买所谓的垃圾债时为了微薄回报而冒过大的风险。

在“非理性繁荣”之际，叶伦的言论没有引起太大重视。股市周三仅温和下跌。

与此形成鲜明对比的是，1996年时任美联储副主席的格林斯潘只是提出“非理性繁荣”的疑问，就导致全球各地市场纷纷下挫。

这或许是个“吃一堑长一智”例子。毕竟，在格林斯潘的慷慨引导下，股市继续上涨，在随后的三年半内上涨超过一倍。因此，投资者现在或许坚信央行官员是善良的巫师，认为央行能够提振经济的手段无多，因而难免会被迫推高资产价格，好让经济能够逐步推进。

叶伦言论中更为重要的或许不是关于股市，而是关乎公债的跌势。她强调称，公债大跌是另一个风险源。

“我们必须留意这种可能，即当美联储决定该开始加息时，债券的期限溢价可能会上升，长期利率可能会大幅攀升，”她说。

假如市场认定美联储将被迫尽早加息，或是加息幅度高于目前预期，则投资者将会要求更高的利率，那么持有长期债券的期限溢价将更高。

从某些角度来看，这对于央行官员而言或许是好消息。尽管长期利率最近几周大幅上升，但仍一直处于极低的水平，这反映出人们对未来增长持悲观看法，并怀疑美联储是否有能力创造出哪怕是很低的通胀。

**困在叶伦项圈中？**

理论上，长期利率较高理当不利于股市，融资成本增加，股票未来股利的价值下滑。

不过在叶伦发出警告后，股市.SPX仅出现些微卖压，周五公布较好的非农就业数据后，甚至大举走高，或许是因为投资者认为薪资成长温吞，可能让美联储有更多余裕对升息保持耐心。

然而债市的走向则是略为不同。就业数据公布后，10年美债收益率(殖利率)US10YT=RR下滑，不过此后开始推升，一如4月底以来的走势。

叶伦也许是在暗示，她与她的同僚关注金融市场对他们一举一动的反应。股市似乎将此视为非对称的保险政策。就此来看，如果股市因此出现抛售，美联储将松一口气，反之若买气不坠，联储大体上也无计可施。

这有可能是个错误，但债市投资者似乎一直相信。

纽约联邦储备银行总裁杜德利4月提出一套相当不同的策略。

“如果金融市场状况没有因短期利率上涨而收紧太多，我们可能不得不更加快行动，”杜德利说。“相反，如果金融市场状况收紧过多，这可能让我们放缓步伐，甚至暂停一段时间。”

杜德利描述了一个双向策略，有人将其趣称为“叶伦项圈(Yellen Collar)”：就是如果市场对美联储收紧政策的行动不以为然，美联储会加大力度；如果市场的跌势失控，美联储会放缓步伐。

目前看来，债券市场似乎对这种双向风险信以为真，而股市则不太相信。

别忘了，当前的公债收益率极低，对于利率上涨非常脆弱。哪怕从这个水平浮现一点卖压，就可能使投资者面临逾一世代以来所未见的损失。

这可能也会打击股市，并可能促使市场大跌，即便美联储开始做出安抚性的讲话，也可能无济于事。(完)

(编译 张涛/汪红英/陈宗琦/李春喜; 审校 王洋/张明钧/王丽鑫/龚芳)

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