《SAFT专栏》面对风险事件瑞士央行转舵 然对其他央行立场有更深意味

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft;编译 许娜/戴素萍

路透1月15日 - 市场认为下周的希腊大选和欧洲央行(ECB)会议将带来巨大风险，并加剧市场波动。面对这样的市场预期，瑞士央行(SNB)屈服了。

瑞士央行突然弃守瑞郎兑欧元汇率上限，表明它真的非常担心，如果这两个重要事件中任何一个进展不顺，都可能让自己陷入困境。

这也体现了央行权利的局限性，无论是在对抗通缩，还是在与市场博弈方面。瑞士央行的决定可能会影响他们在海外的信誉，当然不是正面影响。

三年前瑞士央行誓言守卫瑞郎兑欧元汇率上限1.2，并在必要时无限量购汇，但周四突然允许瑞郎兑欧元汇率浮动，从而推动瑞郎一度急升30%，终场收高约15%。

尽管就在本周初还声称，要把汇率上限作为其货币政策的基石，但由于此举可能影响到经济且带来通缩威胁，瑞士央行还是退却了。

这还不算，在弃用汇率上限进而导致瑞郎一天内跳涨15%的同时，SNB还将指标利率再度下调0.5个百分点至负0.75%。

用瑞士央行的话来说，这么做“是为了确保弃用(欧元兑瑞郎)汇率下限不会导致货币环境过度收紧。”这就像朝一个人的腹部开了一枪，然后给人家的肘部贴上创可贴，以防流血过多。

在ECB 1月22日会议临近之际这么做并不令人意外。外界预计ECB将在此次会议上宣布扩大版量化宽松计划，若真如此，则将压低欧元。

而ECB会议三天后，希腊便将举行大选，结果选出的新政府在债务政策方面很可能与欧元区其他国家存在分歧。

花旗集团外汇策略师Steven Englander认为，瑞士央行这么做可能是因为预计到上述这两个重要事件会促使资本会流入瑞士。

“他们或许已经看到资本流入正在增加的迹象。否则本可以先等等，看看这两个事件是否会像他们担心的那样产生负面影响，”Englander在客户报告中写道。

“我们认为，ECB不太可能以任何正式的方式提前知会瑞士央行，但后者可能会从非正式交流中推断出ECB的行动方向。”

**好事还是坏事？**

可以说这对欧洲央行有益，不过情况仍有待观察。尽管瑞士的欧元买盘支撑了欧元区政府债券，但欧元走弱也能起到这种作用。再者，欧洲央行在支持自家债券市场方面，可望远比瑞士央行的后门路线来得有效又有力。市场冀望欧洲央行下周能有一番作为。

值得牢记的是，瑞士央行三年来为全球提供了一个可以逃离欧元的出口：只要申请、规模不限，我们将以约定好的最低价卖给你瑞郎。

这就是“压路机前捡硬币”策略。尽管瑞士央行和瑞士从中得益，但一大风险就是，万一欧元计划或/和欧洲央行量化宽松方面的情况变得十分不利，只有在继续投入数以十亿欧元计的巨额资金之后，瑞郎汇率上限才会被打破。

瑞士央行此举除了显示出下周的事件风险升高外，对全球其他地区或许也有令人玩味的长期影响。

尽管此举整体而言造成央行信誉受损，但许多人认为，像欧洲央行和美联储这种大央行，还是有别于瑞士央行和英国央行这些较小央行的。瑞士央行弃械投降，是否会让德拉吉的“竭尽所能”誓言大打折扣呢？目前为止还没有这样的证据，但空头密切关注。

这里从通缩的角度来看也很有趣。显而易见，货币大幅走强将给通胀带来下行压力。这是设定瑞郎汇率上限的最初理由之一，其他理由还有为了保护工业和观光业。总括来说，全球的通缩势力如今看来占了上风。

这些全都突显出各国央行有进一步采取温和举措的可能：比如，欧洲央行克服政治上的障碍推出大规模量化宽松，以及美联储进一步推迟升息等。

这使得这一周有很大的尾部风险，甚至有可能是这一年。(完)

(编译 许娜/戴素萍 审校 李爽/王颖/徐文焰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。