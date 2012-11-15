《SAFT专栏》在增税与减支之外 企业获利不佳才是市场的切实担忧

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透外汇市场分析师,以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 James Saft; 编译 田建华/郑茵
路透11月14日电---上市公司获利数据不佳目前看来已成定局,让市场有了比增税和政府减支更急迫的担忧.
与10月高点相比,标准普尔500指数.SPX已经下跌超过9%,自大选日後下跌约4.5%,引发市场激烈讨论不断逼近的财政悬崖带来的冲击,以及收入、派息和资本利得税率可能上调的影响.
法国兴业银行驻伦敦的分析师Albert Edwards认为事情没有这麽复杂.其持看空观点且此前经常判断准确.
其在周三的客户报告中写道,"关键不在於市场担心的财政悬崖迫近,而是我们已然跌下的获利悬崖."
据Factset数据,标准普尔500指数成分股已公布财报的428家上市公司中,70%的获利好於分析师预估均值,但仅有40%的营收高过分析师预估均值.更糟糕的是,此次的企业获利增幅为负0.1%,这是2009年经济衰退以来获利首次出现下滑.
同时还有营收下滑1.2%,这样一来市场在完全不受政治因素影响的情况下,本身就有很好的下跌理由.
下个季度的展望也不容乐观.已经发布第四季财测的企业中,有72%的公司下调财测,归咎於飓风桑迪(Sandy)、欧债危机和新兴市场经济成长放缓等因素.分析师的乐观情绪也在意料之中地减弱,无疑是由於他们追踪的企业传出的负面消息影响.
当然,这些并不能降低财政悬崖的重要性.若跌落财政悬崖,的确会减少流入企业的资金,并可能压低2013年经济成长率约1-3个百分点.而且,亦不能忽视税率问题.
不过一支股票的价值最终源自这家企业的获利.鉴於即便经济数据看似好转,企业获利能力仍开始减弱,我们已看到有关未来时局艰困的清晰警讯.毕竟,你不会为并不存在的资本利得和派息缴税.
**2013年:成长还是衰退?**
Edwards指出,2009年以来的模式一直是,经济成长在年底加速.这在一定程度上也许是2008年第四季雷曼破产引发崩溃留下的後遗症.这场崩溃的恐怖程度令人难以置信,经济年率化萎缩幅度竟达到9%,以至于此後还要进行那些令人怀疑而又有讨好性质的季节性调整.当然,不利的方面在於,经济在第一季通常令人失望,会打压市场.
不过,今年的情况似乎并不是这个套路.分析师明显对亮丽的经济数据视而不见,预测第四季经济环比年率为成长不到2%.如果对第四季的看法都如此谨慎,那明年将会如何?
"近期股市下跌,是因为糟透了的企业获利盖过了乐观经济数据的影响.上一次看到这种市场与经济数据相背离的时候(2008年中期),经济已经在大约六个月前进入衰退了.我相信现在也是这种情况.随着明年的来临,预计糟糕的获利和黯淡的经济数据加在一起,将产生一种有害的气氛."Edwards写道.
美联储就其自身来说,仍决心为市场提供坚强支撑.最新公布的联储10月23-24日政策会议记录显示,许多官员支持在年底现有购债计划到期後启动新一轮购买计划.美联储当前的计划又称卖短买长(扭转操作,Operation Twist),在维持资产组合规模不变的情况下压低长期利率,并希望能够促进投资.
美联储继续提供支持至关重要,因为在某种程度上,这是股市所拥有的最好东西了.至少从股票持有者角度来说这很重要;而要判断长期影响则远没有那麽容易.
眼下,摆在我们面前的是:坚定的美联储,让人生疑的经济,不断恶化的企业获利以及政治和财政方面的风险.(完)
--译文审校 徐文焰/蔡美珍
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作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
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