《SAFT专栏》特朗普能兑现多少豪言壮语 美联储应有适当怀疑

撰稿 James Saft

路透1月5日 - 之前全世界都低估了特朗普赢得大选的机率，现在美国联邦储备委员会(美联储/FED)又有可能高估了他的能力。

美联储周三公布的12月会议记录显示，未来升息的脚步可能更快，步伐也更大，而这主要是因应预计即将上任的政府会出台的刺激政策。

似乎特朗普能解决全球央行合力都无可奈何的老大难问题：提高通胀率。但有必要对他实现豪言壮语的能力打上大大的问号。

会议记录显示美联储的态度，比12月升息25个基点后叶伦所描述的更加鹰派。

“叶伦在记者会上的讲话还有弦外之音，放出很多警示气球。(美联储)想法上关键的变化是，财政刺激改变了‘循序渐进’的意义，改变了宽松/紧张财务状况的定义，也改变了利率的均衡水平，”花旗分析师Steven Englander在一份报告中称。

会议记录承认了很多形势上的不确定性，但值得注意的是，“几名”与会人士表示，担心美联储逐步升息的信号可能被解读为“承诺每年只升息一两次”。

几名与会者称，升息步伐加大还可能带来的一个问题，是美联储如何处理其组合中债券到期偿付后所得资金。提到资产负债表管理还是头一次。

“很多与会者认为，较长期名义失业率严重偏低的风险有所上升，委员会可能需要比目前的预期更快上调联邦基金利率，以控制偏低的程度，防止通胀压力形成，”会议记录称。

美联储挽起袖子准备应对财政政策带来的扩张效应。如果失业率真的“严重偏低”，将意味着央行完全失职，除非规则改变。

但规则可能尚未而且肯定也不会为像特朗普这样，对关税问题发出种种噪音的一位总统改变，至少目前的美联储官员会是如此。

**夸下海口**

经历特朗普胜选冲击波后，对于特朗普夸下的海口，市场人士还有美联储官员有点太当回事儿，这是再自然不过的事情。这并不说他不会设法对其所说之事付诸行动，但不论是他的意图，还是他的能力，可能都会大打折扣。

Gluskin Sheff经济学家David Rosenberg的看法是：当12月数据出炉时，消费者物价指数的核心商品类别同比可能连续第10个月下滑。

“我们将拭目以待，特朗普如何靠一己之力从帽子里变出通胀这只兔子，而这是从贝南克到叶伦长达七年的大规模货币供应增长都无法实现的，”Rosenberg对客户写道。

“因此，市场似乎认为，特朗普会想方设法得偿所愿，但历史告诉我们，即便是最有效率的总统，也没有让超过60%的竞选承诺获得通过。”

让国会赞同削减企业税和刺激支出，就是一项艰难的任务。这两项措施会令债务与国内生产总值(GDP)之比超过100%。要说过去这八年我们学到了什么的话，那便是不断扩大的债务超过一定水平，则在经济增长方面的回报将会降低。特朗普无法改变这一点。

如果我们对特朗普实施扩张性财政政策的可能性打个折扣，那么他的豪言壮语就剩下引发通胀但抑制经济增长的部分：控制移民和关税。

至于这两方面，在推特(Twitter)上可能很引人关注，目标针对的是个别公司，可在短期内引发各种新闻报导，但非实际的政策变化。

美联储当然在沟通方面面临挑战。美联储需要释出其准备更快速收紧政策的信号，但其操作环境中的杂音将比2008年以来任何时候都要多。

直到近几日，市场都一直非常相信特朗普的影响：推动利率上升、企业获利增加。

不管美联储觉得其必须采取什么样的鹰派姿态，都应抱着极大的怀疑，来对待这位史无前例的总统。

高兴起来，许多可能永远都不会发生。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资，但可能透过基金间接持有相关证券)