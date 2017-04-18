《SAFT专栏》消费减弱或令英国经济进入衰退倒计时

Reuters4月18日 - (本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft

路透4月17日 - 随着英退的时钟滴答作响，英国可能很快发现自己处于倒计时状态，临近2008年大衰退以来首次经济衰退。

受到生活水平下降冲击，加上对举债的偏好胜过储蓄，英国坚强的消费者可能最终坚持不下去，让经济失去增长的主要动力。

英国3月零售销售数据将在周五出炉，料显示第一季零售销售较2016年第四季下降，很可能是因英国银行收紧信贷所致；这些银行十年前几乎毫无知觉地迈入了战后最严重的衰退。

“零售销售下降对英国经济事关重大，怎么强调都不过分，”High Frequency Economics的Carl Weinberg在客户报告中称。

“在脱欧不确定性势必损及投资和经济增长、甚至可能掏空伦敦城并导致经济核心收入流失之际，英国现在最不想看到的就是衰退。”

英国在3月末启动里斯本条约的第50条规定，意味着应在2019年4月之前离开欧盟。

上周公布的英国3月Visa消费者支出指数(Visa Consumer Spending Index)较前月下降0.7%。该数据进行了日历、季节性因素以及通胀影响的调整，显示食品、服装和家庭用品销售迟缓。

英国央行3月称，2月信用卡贷款升至创纪录的670亿英镑，较上年同期增长9.3%，增速为金融危机以来最快。

银行试图缩减风险也不是意外之事。

英国央行对主要放款机构所做调查显示，业者在今年第一季收紧信贷，第二季料将进一步紧缩。声称第二季将缩减消费者信贷的银行业者百分比创2008年以来高位，当时银行紧缩信贷，为经济衰退所带来的损害止血，事后证明这个迟来的动作终究徒劳无功。

英国家庭动用信贷以支应消费，但这个做法可能已到达极限；由于薪资增长迟滞及英镑疲弱所带来的通胀效应，英国家庭面临实际收入遭挤压的窘境。英国家庭储蓄率去年降至历史低位，仅有3.3%。

**衰退风险**

“展望未来，很难看到薪资增幅回升向3%。尽管失业率较低，但新增就业非常疲弱，导致劳工没有议价筹码，”Pantheon Macro的SamuelTombs在客户报告中写道。

“企业也将试图从员工薪资中省下一些钱，用以支应学徒税的支出；本月推出的这项新税，相当于员工薪资的0.5%。如此一来，今年实质薪资看来将下降约0.5%，从而抑制消费支出。”

信贷已填补了这个缺口，贷款条件特别宽松，而英国央行金融政策委员会也留意到这种现象。

“在市场部分领域竞争激烈的情况下，信贷供给条件放宽，似乎促进了消费者信贷的增长，”该行在4月稍早发布的3月会议记录中指出。

银行很可能已留意到这样的现象，再加上监管当局忧心忡忡，业者因而决定在任何由消费者所导致的滑坡发生之前，预先上紧螺丝。

英国去年公投决议脱欧后，并未如外界广泛预期般陷入衰退，这部份归功于消费者处变不惊，另外企业迅速缩减投资也没有达到许多人预期的程度。

但现在时间正一分一秒流逝，而且伦敦金融中心未来在英国与欧洲的关系中所扮演的角色存在极大不确定性，因此若消费骤减，很容易导致英国经济在金融危机后首次陷入衰退。

银行业者目前抵御经济衰退冲击的能力可能已有所增强，但经济走下坡路只会使英退之前这个本就令人不安的时期变得更加危险而动荡。(完)

(本文刊出时，James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券)