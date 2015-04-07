《SAFT专栏》美国数据变差 但利率前景让投资者欣喜

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 张涛/蔡美珍/秦德兴/郑茵

路透4月7日 - 美国就业增长正在放缓，而经济可能已经在严寒冬季陷入停滞。但金融市场就喜欢这个样子。

没错：周五的数据显示美国3月非农就业岗位仅增长12.6万个，但风险资产在复活节后的周一不跌反涨。

亚特兰大联邦储备银行的一项相对较新的统计模型目前预计，第一季美国国内生产总值(GDP)可能仅增长0.1%，远低于多数预期。该模型试图实时地评估经济成长情况。

那么，投资者是在为经济成长有可能疲弱而感到高兴呢，还是他们认为冬季数据不足为虑，预期随着消费者开始花费能源价格下跌而省下来的钱，从而经济将会升温？

就像常见的情况那样，市场背后的驱动力或许并非基本面本身，而是它们对货币政策水龙头的影响；美国货币政策水喉现在大开，但今年稍晚联邦储备委员会(美联储/FED)开始升息时，放水闸门料将收紧。

纽约联邦储备银行总裁杜德利在周一的一场演讲中小心翼翼，他除了重提第一次升息时间取决于后续经济数据表现的陈腔滥调，还进一步为更重要的可能升息速度打了预防针。

“对金融市场而言，开始升息后的短期利率可能路径，重要性不亚于开始升息的时机，”杜德利指出。

“现在，我预期升息路径将会相当平缓。金融危机发生后的各项障碍仍然很明显，特别是住宅抵押信贷的易得性降低及条件趋紧。”

对华尔街来说，这等于是让狗儿预期有甜头可吃而大流口水的暗号，而金融市场也非常配合地在杜德利谈话之后上涨。杜德利的演说内容虽然不算是承诺，但已经暗示未来升息路径将比较接近市场所预期的缓慢渐进，而不是像美联储自己所预测的速度。金融市场目前预期到2016年年底时，指标利率只会升至约1%，低于美联储自己的预估中值1.875%，更是低于美联储更长期的官方预估利率3.75%。

**更长时期**

如果按照叶伦和杜德利的论据逻辑，在更长时期内维持低利率对投资者是具有吸引力的，即使低利率可能要归因于所谓的危机后倦怠期或者长期停滞。

这些可能性不能排除，但更有趣的问题可能是，如果“更长时期”和回归常态将比投资者希望的来得早，未来将会发生什么。

请记住，美联储已经表明其对金融市场的动物精神非常敏感。随着美联储向着升息迈进，它会希望确保投资者不会有所疑虑，即使加息会被推迟且仅有一次。眼下就有能力使利率政策正常化发表乐观看法没有什么实际作用，反而可能使资金环境过早收紧。

然而，撇开3月份令人失望的非农报告不谈，就业市场的整体形势还不算太坏。请领失业金人数继续维持在低位，同时政府收取的工资税较去年同期高出约5%。

失业率持稳于5.5%，美联储认为5-5.2%的失业率不会引发不必要的通胀。延续3月之前理想状况的空间已经不大，到了明年就业市场情况无疑将推升通胀压力。

而且，薪资涨幅即便在较为疲弱的月份，幅度也仍然不小，说明在不受天气或能源生产突然放缓影响的领域，整体形势依然颇为强劲。

核心论点认为，今年余下时间形势会继续保持强劲，这一看法的立足依据认为消费者会开始将能源方面的节余用于购物，近期相当不错的汽车销售和租赁数据可能暗示了这一点，同时就业市场底层(沃尔玛、麦当劳等)的薪资连续增长，也证明这是一种趋势而非一场公关活动。

如果情况是这样，美联储将面临另外一个问题。联储自身对未来利率走向的预测在市场看来不再是那么不合理，市场对此的反应将会是抛售那些会受升息或通胀影响的投资。

这种描述几乎对一切都适用，因此当好消息来临时，市场的反应可能会非常强烈。(完)

(译文审校 王兴亚/王颖/徐文焰/杜明霞)

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