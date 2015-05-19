《SAFT专栏》冷静！美国经济可能没那么糟糕

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft；编译 王丽鑫/许娜

路透5月19日 - 关注美国亚特兰大联储接近实时预测国内生产总值(GDP)增长指标GDPNow的投资者，可能发现他们徒劳地在屏幕前呐喊，“现在冷静！”

GDPNow频繁更新的数据周五显示，在疲软的零售销售数据公布后，美国第二季经济增长预估从0.8%下降至仅为0.7%。这比分析师普遍预期低约两个百分点，加上第一季仅有0.2%的增幅，可能让人对于今年余下时间状况、以及美联储政策路径的预期产生质疑。

这个被亚特兰大联储称为“现测”(nowcast)的独家指标，是揉合各项数据得出的预测，其表现让人们的预测相形见绌，至少最近的表现是如此。华尔街先前预计第一季经济增长1.0%，在此同时GDPNow的预测为仅为成长0.1%，更接近实际。

再加上最近虽然不是完全悲观、但也不尽人意的数据，也导致预测在一定程度上下调，让人们重新讨论经济连续停滞、以及修正数据公布后将呈现至少一个季度萎缩等话题。有人也在激烈讨论，第一季的糟糕表现是否可以解释为恶劣天气影响，或季节性调整误差，随后会被调整回来。

好消息：情况可能没那么糟。实际上像近几年的情况，年初前几个月的表现差，可能随后将看到一定程度的反弹。

近些天美联储内部也从两方面展开讨论。旧金山联储经济学家本周写道，认为经济分析局(BEA)对数据的季节性调整确实会因日历因素存在波动，这被称为残存季节性(residual seasonality)。

“对已公布的整体数据进行第二轮季节性调整后，我们估计第一季实际国内生产总值(GDP)增速会快很多。我们认为今年以来经济基础增长很有可能要比数据显示的强劲得多，”Glenn D. Rudebusch、Daniel Wilson、和Tim Mahedy写道。

(研究报告原文请点选 here )

**看好或看坏**

美联储委员会的经济学家似乎选择比较悲观的另一面，他们周五时指出，找不出“确切证据”，证明第一季增长数据是受到季节性因素残留效应影响，虽然他们承认，可能会重演之后出现反弹的模式。

有意思的是，花旗外汇策略师Steven Englander认为，美国贸易逆差扩大或许反而会为增长率的回升铺路。美国逆差数据已令许多分析师下调了对第一季经济增长率终值的预估。由于进口增长创纪录高位，美国3月贸易逆差达六年高位514亿美元。

“过去40年的GDP数据显现出的最明显规律现象之一是，当净出口发生重大冲击时，会在下一季朝反方向出现更大的变化，”Englander在客户报告中写道。

换言之，虽然听来不符合一般直觉判断，但净出口下降后，之后通常就会增长，而经济产值也随之回升。

虽然国内生产总值(GDP)并不包含进口，但以全球供应链的运作方式来看，现在进口的商品、或至少进口商品的一大部分，将成为之后的国内产出。

Englander以汽车点火系统为例，这些产品在海外进行生产，之后会被进口回国内进行装配和销售。因此，如果现在汽车点火系统的进口量增加，就等于日后销量的增加。

同样的，如果你从一个网上零售商购买了一个中国制造的填充玩具，那么零售商很可能是进口了这个商品，但会提高价值，例如在国内透过网路推销。这笔进口带动了国内的经济活动，但之间有段时间差，就像这个玩具熊抵达加州长滩港之后，国内销售和运送的行为才会发生。

事实上，倘若形势并没有GDPNow显示的那样糟糕，这对市场的影响可能好坏参半。美元显然会受益，但金融资产的前景则较为复杂。

如果经济回升力道强于预期达到某个程度，迫使美联储采取更加强硬的立场、或早于预期升息，市场情况可能变得棘手。

因为那不仅会打击债市，也非常可能拖累股市。

届时，不论是当下现在、或是明天，可能都很难再冷静下来。(完)

(译文审校 张明钧/蔡美珍)

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