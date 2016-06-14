《SAFT专栏》美国公司通过政治寻租获益颇丰

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft/编译 王颖/蔡美珍/张涛

路透6月14日 - 不是寻租租金太高，而是企业可以靠政治影响力捞到的好处太多、单凭创新赚到的钱太少。

几十年来，美国公司利润率一直在阔步前进，公司估值也随之攀升到历史高位。这不禁让人生疑：这其中到底有多少是来自真正的财富创造，而不是来自寻租，也就是通过某种类似垄断的优势来牟取利润。

并非所有的寻租都令人生厌：比如你做了个更好的捕鼠器，在竞争跟上来之前你赚到了额外的利润，而这个世界也消灭了更多的老鼠。但在经济学上，诺奖得主罗伯特·席勒就“政治抽租”所举的一个经典例子是，当一个封建领主在河上拦一条锁链以收取通行费时，他丝毫没有创造价值，只是放慢了贸易并使自己更有钱。

波士顿大学法学院的James Bessen在上月发表的论文中指出，大约有一半的利润和估值增长可追溯到政治操作上。

“自1980年以来的公司估值和利润增长，很大一部分是得益于在无形资产方面投资的增加，特别是研发的投资增长；但似乎更大一部分要归功于与监管和政治活动增加相关的因素，特别是2000年之后，”Bessen在此项研究中写道。(here))

换句话说，创新带来了回报，但却与政治回报无法相比。

这项研究发现，公司在游说方面的开支正使他们获得丰厚回报，无论是游说监管还是游说政治活动。该研究主要关注非金融类公司，排除了银行业。

更有甚者，监管规范愈多，行业内的既有势力往往受惠愈大。

“受到影响的领域，从监管规范转到抬高企业估值。监管规范也不会让企业因为合规成本负担而减少获利，”Bessen写道。

这带来的“代价”极大--立场不同的人可能认为是“好处”。这项研究发现，对于研究中的公开上市公司来说，它们的定价能够提高约1%，监管规范带来了提高估值2万亿(兆)美元的效果。

这等于是一年从消费者身上剥夺2,000亿美元给了企业。

**“寻租”行业**

这是很大的问题。除了有违公平以及榨取消费者的血汗钱之外，花在监管规范程序的经费，压抑了经济成长，阻碍资本用于更有生产价值及创造力的领域。

另一位诺贝尔奖得主、经济学家斯蒂格利茨认为，美国国内不平等现象加剧，有一大部分归咎于寻租(rent-seeking)。

Bessen列举出一些他称之为“寻租行业”的类型。在这些行业中，监管规范与企业获利的联系特别强劲，而且这些行业在政治层面往往特别积极且具有影响力。

“在非金融企业中，这种影响主要仅体现在五个行业：制药/化工，石油精炼，运输设备/防务，公用事业和通讯，”Bessen在关于公司治理及金融监管的哈佛法学院论坛写道。

“例如，制药业一直积极阻挠解决专利流氓问题的努力。该问题也影响许多其他产业。”

历史上，有些监管控制和改革方面的重大努力，效果却几乎完全与当初宣称的背道而驰。

针对民众关于有线电视订阅成本不断上涨的怨言，国会1992年通过了有线电视消费者保护及竞争法。事后看来，这个法案的名称充满讽刺。美国联邦通讯委员会(FCC)中的支持者辩称，该法案将会让有线电视订阅费用下降10%。但实际上，有线电视公司推出更加复杂的定价与套餐设计，来应对复杂的规则。随后几年，公开上市的有线电视公司的价值成长速度远高于股市其他板块。

我们既不应把此当作关于监管的绝望忠告，也不应将其作为解释企业获利高企之谜的最后陈词。企业获利最近下降了，有些人认为，贸易模式和人口结构方面的变化，当然还有政治面的变化，可能提高了劳工的权利。这将导致企业利润率与价值的长期下降。

至于监管，复杂性与寻租行为之间的联系似乎很紧。

相对于复杂、聪明过头的监管，我们可能更喜欢简洁有力的监管。谁知道呢，企业也许开始在研发方面投入更多资金。(完)

(本文刊出时,James Saft对文中提及之证券未有任何直接投资,但可能透过基金间接持有相关证券。)