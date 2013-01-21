阿尔及利亚劫持事件死者升至80人,或继续增加

纽约期市：阿拉比卡咖啡从近三个月低位反弹，原糖上涨
路透纽约/伦敦3月27日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一从近三个月最低水平反弹，原糖期货也从盘中低位回升，与商品市场摆脱盘中低位走势一致。
(本文由路透中文网编译提供)
路透阿尔及尔1月20日（记者 Lamine Chikhi） - 安全部门消息人士称，阿尔及利亚军队周日在撒哈拉沙漠深处的一处天然气设施内发现25具人质尸体。之前四天的解救行动导致至少80名武装分子和人质死亡。
失踪及确认死亡者中约有30名外国人，分别来自美国、英国、法国、日本、挪威和罗马尼亚。这是数十年来最严重的一次涉及外国人的劫持事件。
阿尔及利亚周六给出的初步死亡人数为55人，包括23名人质和32名武装分子，并表示死亡人数可能会继续上升。
该消息人士指出，阿尔及利亚方面提供的数字不包括周日发现的25具尸体，这意味着至少48名人质遇难。他表示，搜索尚未结束，可能发现更多尸体。
他还表示，六名武装分子被活捉，包括周日发现的两名隐藏起来的武装分子。军方还在继续搜索。当局早些时候称，所有武装分子都已被击毙。
三名英国人、一名美国人和两名罗马尼亚人被自己的国家确认死亡。至少10名日本人、五名挪威人、另外三名英国人和一名英国居民失踪。该消息人士称，至少有一名法国人死亡。
阿尔及利亚总理Abdelmalek Sellal料在周一的记者会上公布更多细节。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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