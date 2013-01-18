阿尔及利亚突袭行动致30人质丧生

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透阿尔及尔1月17日（记者 Lamine Chikhi） - 阿尔及利亚安全部门消息人士称，阿尔及利亚军队周四对沙漠中一处油气设施实施突袭，意图解救众多西方和本国人质，30名人质和至少11名伊斯兰武装分子在交火中丧生。
细节仍未可知，西方政府也不清楚。阿尔及利亚在实施突袭前并未知会西方政府，且现场死亡人数众多，一些西方政府毫不掩饰对此的愤怒情绪。
该消息人士告诉路透，至少七名外国人丧生，其中包括两名日本人、两名英国人和一名法国人。八名死亡的人质为阿尔及利亚人。其他死者以及数十名可能成功逃脱的人质的国籍尚不清楚。
美国、挪威、罗马尼亚和奥地利政府也提到有本国公民被绑架。
该消息人士指出，死去的11名武装分子中，只有两人是阿尔及利亚人，包括他们的领导人。
阿尔及利亚政府发言人只确认数量不明的人质死亡，称政府对武装分子的“顽固”态度予以强力回应，显示阿尔及利亚不会与“恐怖分子”谈判或忍受其“勒索”。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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